SCIOPERI

Lo sciopero treni Italo di lunedì 9 novembre 2026 è stato revocato. A comunicarlo è la Fit-Cisl. Il sindacato ha annunciato lo stop alla protesta del personale di Italo NTV.

Una notizia importante per migliaia di passeggeri. Cambia la situazione per chi aveva programmato un viaggio sui treni ad alta velocità nella giornata di lunedì.

Sciopero treni Italo revocato il 9 novembre 2026

La Fit-Cisl ha deciso di ritirare la proclamazione dello sciopero treni Italo dopo l’indicazione della Commissione di garanzia sciopero. Una scelta compiuta, secondo il sindacato, per senso di responsabilità, senza però condividere le motivazioni alla base dell’intervento.

La sindacato contesta infatti un’interpretazione delle regole giudicata troppo restrittiva. Ridurrebbe concretamente le possibilità di protesta del personale ferroviario.

Il sindacato sottolinea inoltre la presenza di servizi alternativi, tra cui collegamenti ferroviari di altre compagnie, voli e autobus a lunga percorrenza.

Treni Italo lunedì 9 novembre attivi: cosa cambia per i viaggiatori

Con la revoca dello sciopero treni Italo, viene meno la mobilitazione sindacale annunciata per lunedì 9 novembre. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Italo non devono quindi considerare attiva questa specifica astensione dal lavoro.

Resta comunque consigliabile verificare lo stato del proprio collegamento attraverso i canali ufficiali della compagnia, soprattutto prima di raggiungere la stazione.

Sciopero treni Italo, contratto scaduto da 22 mesi

Dietro lo scontro c’è una questione ancora irrisolta: il rinnovo del contratto aziendale, scaduto da 22 mesi.

La Fit-Cisl chiarisce che la cancellazione della protesta non significa abbandonare le rivendicazioni economiche e contrattuali del personale.

Al centro della controversia c’è anche l’equilibrio tra continuità dei servizi pubblici e diritto di sciopero, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione.

Fit-Cisl, tensione ancora aperta

Per il sindacato, eventuali limitazioni delle mobilitazioni devono essere adeguatamente motivate e proporzionate, senza impedire ai lavoratori di esercitare un diritto costituzionale.

La giornata del 9 novembre non sarà dunque interessata dallo sciopero Italo annunciato, ma il confronto sindacale resta aperto. E senza una soluzione sul contratto, la vertenza potrebbe portare a nuove iniziative di protesta.