Lo sciopero treni Italo 28 novembre 2025 rientra nella mobilitazione nazionale del settore ferroviario e potrà causare disagi ai viaggiatori.

Lo sciopero treni inizia alle ore 21:00 del 27 novembre 2025 e si conclude alle ore 21:00 del 28 novembre 2025, coinvolgendo anche l’intera rete ad alta velocità.

Per ridurre gli effetti dello sciopero, Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti, così da assicurare alcuni collegamenti indispensabili durante lo sciopero treni.

Lista treni Italo garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025

Per tutelare i passeggeri, Italo rende disponibile la lista ufficiale dei treni garantiti, consultabile sul sito della compagnia. Si tratta dei treni garantiti anche in caso di sciopero, nel rispetto delle fasce orarie protette e delle normative sulla continuità del trasporto pubblico.

Scarica la lista dei treni garantiti Italo

I viaggiatori possono verificare se il proprio treno rientra tra quelli previsti per la circolazione durante lo sciopero treni 28 novembre 2025, soprattutto se programmato nelle ore serali del 27 novembre o nel corso del 28 novembre.

Informazioni e assistenza ai passeggeri

Per aggiornamenti sullo sciopero treni Italo 28 novembre 2025, sull’operatività dei servizi o per assistenza dedicata, è possibile contattare il numero gratuito Italo 060708. È inoltre consigliabile monitorare il sito ufficiale e i canali digitali della compagnia prima di raggiungere la stazione.

In caso di treni non garantiti, ritardi o cancellazioni, i passeggeri potranno usufruire delle soluzioni previste da Italo, tra cui cambio prenotazione o rimborso, secondo le condizioni contrattuali.

