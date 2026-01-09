Sciopero treni gennaio 2026: giorni, orari e treni garantiti
Treni garantiti Trenitalia, Trenord e Italo
Sciopero treni gennaio 2026 dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia, treni garantiti Trenitalia e lista dei treni garantiti Italo, con rimborsi e informazioni ufficiali.
Lo sciopero treni è nazionale del settore ferroviario proclamato da sigle sindacali e dal personale della Rete Ferroviaria Italiana addetto alla manutenzione delle infrastrutture.
L’agitazione può avere effetti sull’intera circolazione ferroviaria, con cancellazioni e variazioni dei servizi ferroviari su scala nazionale.
Sciopero treni Trenitalia: orari e treni garantiti
Secondo quanto comunicato da Trenitalia, dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026 i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.
Durante lo sciopero treni, i treni garantiti Trenitalia sono esclusivamente quelli indicati negli elenchi ufficiali dei treni garantiti.
Per i treni a media e lunga percorrenza, l’elenco dei treni garantiti Trenitalia è consultabile nella sezione dedicata ai treni della lunga percorrenza garantiti.
Sciopero treni regionali Trenitalia e Trenitalia Tper: treni garantiti
Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, durante lo sciopero sono garantiti i treni garantiti nelle fasce orarie previste dalla normativa.
Nei giorni feriali circolano i treni garantiti regionali:
- 06:00 – 09:00
- 18:00 – 21:00
Nei giorni festivi sono garantiti i treni:
- 07:00 – 10:00
- 18:00 – 21:00
Gli elenchi ufficiali dei treni garantiti regionali Trenitalia e Trenitalia Tper sono disponibili sull’Orario ufficiale Trenitalia e sui siti dei singoli operatori.
Servizi minimi garantiti Trenitalia in caso di sciopero treni
Durante le giornate di sciopero, Trenitalia assicura i servizi minimi di trasporto, che coincidono con i treni garantiti, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.
I treni che si trovano in viaggio all’inizio dello sciopero arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora; trascorso tale limite, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti.
Sciopero del personale Trenitalia in Lombardia: treni garantiti
Dalle ore 03:00 di lunedì 12 alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenitalia che può coinvolgere i treni in Lombardia e nelle regioni limitrofe.
Durante lo sciopero sono garantiti i treni garantiti Trenitalia nelle fasce:
- 06:00 – 09:00
- 18:00 – 21:00
Sciopero Trenord: orari garantiti e Malpensa
Secondo quanto comunicato da Trenord, dalle ore 03:00 di lunedì 12 gennaio alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenord.
Durante lo sciopero possono subire variazioni:
- treni Regionali e Suburbani Trenord
- treni di Lunga Percorrenza Trenord
- collegamenti aeroportuali Milano–Malpensa e Malpensa–Bellinzona
Sono garantiti i treni garantiti Trenord nelle fasce:
- 06:00 – 09:00
- 18:00 – 21:00
In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, è previsto un servizio bus sostitutivo diretto tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.
Sciopero treni Italo 9–10 gennaio 2026: treni garantiti
In occasione dello sciopero treni del 9 e 10 gennaio 2026, Italo ha comunicato la lista ufficiale dei treni garantiti Italo.
Durante lo stop circolano esclusivamente i treni garantiti Italo indicati nell’elenco ufficiale pubblicato dalla compagnia.
Per informazioni è attivo il numero gratuito 060708.
Sciopero: rimborsi e diritti dei passeggeri
Durante lo sciopero di gennaio 2026, i passeggeri possono richiedere:
- rimborso fino all’orario di partenza per Frecce e Intercity
- rimborso fino alle ore 24:00 del giorno precedente per i treni regionali
In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.
