Sciopero treni gennaio 2026 dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia, treni garantiti Trenitalia e lista dei treni garantiti Italo, con rimborsi e informazioni ufficiali.

Lo sciopero treni è nazionale del settore ferroviario proclamato da sigle sindacali e dal personale della Rete Ferroviaria Italiana addetto alla manutenzione delle infrastrutture.

L’agitazione può avere effetti sull’intera circolazione ferroviaria, con cancellazioni e variazioni dei servizi ferroviari su scala nazionale.

Sciopero treni Trenitalia: orari e treni garantiti

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026 i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Durante lo sciopero treni, i treni garantiti Trenitalia sono esclusivamente quelli indicati negli elenchi ufficiali dei treni garantiti.

Per i treni a media e lunga percorrenza, l’elenco dei treni garantiti Trenitalia è consultabile nella sezione dedicata ai treni della lunga percorrenza garantiti.

Sciopero treni regionali Trenitalia e Trenitalia Tper: treni garantiti

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, durante lo sciopero sono garantiti i treni garantiti nelle fasce orarie previste dalla normativa.

Nei giorni feriali circolano i treni garantiti regionali:

06:00 – 09:00

18:00 – 21:00

Nei giorni festivi sono garantiti i treni:

07:00 – 10:00

18:00 – 21:00

Gli elenchi ufficiali dei treni garantiti regionali Trenitalia e Trenitalia Tper sono disponibili sull’Orario ufficiale Trenitalia e sui siti dei singoli operatori.

Servizi minimi garantiti Trenitalia in caso di sciopero treni

Durante le giornate di sciopero, Trenitalia assicura i servizi minimi di trasporto, che coincidono con i treni garantiti, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

I treni che si trovano in viaggio all’inizio dello sciopero arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora; trascorso tale limite, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti.

Sciopero del personale Trenitalia in Lombardia: treni garantiti

Dalle ore 03:00 di lunedì 12 alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenitalia che può coinvolgere i treni in Lombardia e nelle regioni limitrofe.

Durante lo sciopero sono garantiti i treni garantiti Trenitalia nelle fasce:

06:00 – 09:00

18:00 – 21:00

Sciopero Trenord: orari garantiti e Malpensa

Secondo quanto comunicato da Trenord, dalle ore 03:00 di lunedì 12 gennaio alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenord.

Durante lo sciopero possono subire variazioni:

treni Regionali e Suburbani Trenord

treni di Lunga Percorrenza Trenord

collegamenti aeroportuali Milano–Malpensa e Malpensa–Bellinzona

Sono garantiti i treni garantiti Trenord nelle fasce:

06:00 – 09:00

18:00 – 21:00

In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, è previsto un servizio bus sostitutivo diretto tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Sciopero treni Italo 9–10 gennaio 2026: treni garantiti

In occasione dello sciopero treni del 9 e 10 gennaio 2026, Italo ha comunicato la lista ufficiale dei treni garantiti Italo.

Durante lo stop circolano esclusivamente i treni garantiti Italo indicati nell’elenco ufficiale pubblicato dalla compagnia.

Per informazioni è attivo il numero gratuito 060708.

Sciopero: rimborsi e diritti dei passeggeri

Durante lo sciopero di gennaio 2026, i passeggeri possono richiedere:

rimborso fino all’orario di partenza per Frecce e Intercity

per Frecce e Intercity rimborso fino alle ore 24:00 del giorno precedente per i treni regionali

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.

