Sciopero treni 7 gennaio 2026 di 8 ore. La mobilitazione del trasporto ferroviario regionale nasce dal grave omicidio di Alessandro Ambrosio, giovane capotreno ucciso nelle immediate adiacenze della stazione di Bologna.

Un fatto che ha scosso profondamente il mondo del lavoro e che ha riacceso con forza il tema della sicurezza negli scali ferroviari.

Sciopero treni 7 gennaio 2026 dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio

La Cgil di Bologna e dell’Emilia-Romagna ha espresso cordoglio e piena vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima, definendo l’accaduto una violenza inaudita.

L’uccisione del capotreno ha colpito al cuore chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale, riportando al centro il tema della sicurezza per lavoratori e passeggeri.

Sicurezza nelle stazioni ferroviarie, l’allarme della Cgil

Secondo la Cgil, le stazioni ferroviarie sono da tempo aree critiche sotto il profilo della sicurezza. Le segnalazioni avanzate negli anni sul degrado e sui rischi per l’incolumità di chi lavora e viaggia sono rimaste troppo spesso inascoltate.

Lo sciopero treni del 7 gennaio 2026 rappresenta quindi una risposta collettiva a una situazione che il sindacato considera ormai non più rinviabile.

La richiesta al governo e al ministro Salvini

Nel comunicato, la Cgil chiama direttamente in causa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, chiedendo che vengano destinate risorse immediate alla sicurezza delle stazioni ferroviarie.

Il sindacato sollecita interventi concreti in termini di vigilanza e prevenzione, ritenendo la tutela di lavoratori e passeggeri una priorità assoluta dell’azione di governo.

Lo sciopero treni in Emilia-Romagna

La mobilitazione del 7 gennaio 2026 prevede uno sciopero di otto ore del trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna.

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato un presidio sotto la prefettura, in piazza Roosevelt, per chiedere maggiore sicurezza sui treni e nelle aree degli scali ferroviari. L’iniziativa punta a trasformare il dolore per la morte di Alessandro Ambrosio in una richiesta collettiva di dignità, rispetto e tutela per chi lavora.

Uil e Uiltrasporti: “Situazione insostenibile”

Anche Uil e Uiltrasporti denunciano una situazione ormai insostenibile, in particolare nell’area della stazione di Bologna, da tempo segnata da episodi di degrado e criminalità. I sindacati chiedono un impegno unitario della politica, senza rimpalli di responsabilità, per garantire il diritto fondamentale a lavorare e vivere la città in sicurezza.

