Sciopero treni in arrivo, anche per Trenord in Lombardia, dalle ore 21:00 di lunedì 7 luglio alle ore 18:00 di martedì 8 luglio 2025

Una mobilitazione nazionale coinvolge il personale Trenord. Alcuni treni saranno garantiti, inclusi collegamenti per Malpensa.

Sciopero treni 7 e 8 luglio 2025

Lo sciopero treni è stato proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB e interesserà i servizi ferroviari regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza. Lo sciopero treni inizia alle 21:00 di lunedì 7 luglio e si conclude alle 18:00 di martedì 8 luglio 2025, con possibili ritardi e cancellazioni in tutta la rete.

Treni garantiti durante lo sciopero Trenord

Per limitare i disagi legati allo sciopero treni del 7 e 8 luglio, Trenord ha predisposto una lista di treni garantiti, disponibili in due fasce protette:

Lunedì 7 luglio : circoleranno i treni in partenza entro le ore 21:00 e con arrivo entro le ore 22:00 .

: circoleranno i treni in partenza e con arrivo . Martedì 8 luglio: garantiti i treni in partenza tra le ore 6:00 e le 9:00 e tutti quelli con partenza dopo le ore 18:00.

L’elenco completo dei treni garantiti è consultabile sul sito ufficiale Trenore sull’App Trenord, dove è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione ferroviaria.

Elenco dei treni garantiti (342.7 kB)

Collegamenti Malpensa: bus sostitutivi durante lo sciopero

In caso di soppressione del servizio Malpensa Express durante lo sciopero treni, Trenord attiverà autobus sostitutivi diretti senza fermate intermedie:

Tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (partenza bus da via Paleocapa 1)

(partenza bus da via Paleocapa 1) Tra Stabio e Malpensa Aeroporto, a copertura del collegamento S50

Come informarsi durante lo sciopero treni

Per affrontare al meglio lo sciopero treni 7 e 8 luglio 2025, Trenord invita i passeggeri a:

Visitare il sito ufficiale www.trenord.it

Utilizzare l’ App Trenord per ricevere notifiche in tempo reale

per ricevere notifiche in tempo reale Prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor in stazione

