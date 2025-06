SCIOPERI

Un nuovo sciopero treni nazionale proclamato per le giornate di lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025. Possibili disagi in tutta Italia con treni cancellati e in ritardo.

Lo sciopero treni del 7 e 8 luglio durerà 21 ore, a partire dalle 21:00 del 7 luglio 2025 fino alle 18:00 dell’8 luglio 2025, e coinvolgerà sia il personale delle Ferrovie dello Stato che le imprese private attive nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico locale (TPL).

Durante la protesta saranno a rischio numerosi collegamenti, sia regionali che a lunga percorrenza, oltre ai servizi di trasporto merci su rotaia. Anche diverse linee urbane di bus e metropolitane potrebbero subire variazioni, specialmente nella giornata dell’8 luglio.

Sciopero treni 7 e 8 luglio 2025

Lo sciopero treni luglio 2025 è uno dei più ampi dell’estate e potrebbe causare ritardi, cancellazioni e soppressioni in tutta la rete ferroviaria. Coinvolti:

Treni passeggeri (regionali, Intercity, Frecce)

(regionali, Intercity, Frecce) Treni merci

Trasporto pubblico locale (TPL)

Il personale coinvolto comprende macchinisti, capitreno e operatori dei servizi ferroviari. Lo stop si estende anche alle imprese che gestiscono il trasporto merci ferroviario, con potenziali impatti sulla logistica nazionale.

Treni garantiti durante lo sciopero treni del 7 e 8 luglio 2025

Durante questo sciopero treni del 7 e 8 luglio 2025, alcuni treni saranno comunque garantiti, secondo quanto previsto dalla legge sui servizi minimi essenziali.

I treni garantiti vengono pubblicati e aggiornati direttamente dalle aziende ferroviarie.

Consulta qui i treni garantiti sul sito Trenitalia.

I treni garantiti sono solitamente disponibili nelle fasce orarie protette, come la mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e alla sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Tuttavia, non tutti i treni sono garantiti, nemmeno in queste fasce. Per questo è fondamentale verificare giorno per giorno lo stato della propria corsa.

Impatti dello sciopero: cosa aspettarsi

Lo sciopero treni del 7 e 8 luglio 2025 potrebbe provocare cancellazioni di treni regionali e Intercity, ritardi nei treni merci, riduzioni del servizio su tratte suburbane e interruzioni nei collegamenti metropolitani e TPL locali.

I disagi potrebbero protrarsi anche oltre la fine dello sciopero treni, in caso di riprogrammazione dei turni o congestione della rete.

Come affrontare lo sciopero: consigli utili

In vista dello sciopero treni, è importante verificare la presenza del proprio treno tra i treni garantiti. Controllare gli aggiornamenti su Trenitalia, Italo e TPL locali.

Considerare mezzi alternativi o posticipare lo spostamento, se possibile e tenere conto che anche i servizi minimi possono essere modificati all’ultimo momento.

Continua a leggere: Aggressioni negli aeroporti italiani: Fit-Cisl chiede di tutelare la sicurezza