Sciopero nazionale dei treni a settembre 2025. Lo sciopero treni inizia dalle 21:00 di giovedì 4 settembre 2025 alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025. Lo stop riguarda i treni passeggeri e il trasporto ferroviario merci e coinvolgerà personale di macchina, di bordo e imprese ferroviarie in tutta Italia.

Durante lo sciopero dei treni del 4 e 5 settembre 2025, saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali, con alcuni treni regionali attivi dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 e una selezione di treni a lunga percorrenza consultabile sui siti di Trenitalia e Italo nelle 48 ore precedenti.

Lo stop interesserà anche il trasporto pubblico locale (TPL) per l’intera giornata del 5 settembre, con disagi previsti in diverse città.

Sciopero treni 4 e 5 settembre 2025

Tre diverse sigle sindacali hanno indetto lo sciopero treni di inizio settembre 2025, rendendo la mobilitazione particolarmente incisiva:

SGB (Sindacato Generale di Base) : sciopero plurisettoriale che riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il trasporto merci su rotaia .

: sciopero plurisettoriale che riguarda il e il . USB Lavoro Privato : coinvolto il personale della società Medway Italia , attiva nel trasporto merci su rotaia.

: coinvolto il , attiva nel trasporto merci su rotaia. Assemblea nazionale PdM/PdB Gruppo FS Italiane: astensione del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo sciopero treni indetto dalle sigle sindacali inizia dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre 2025.

Settori coinvolti e impatti previsti

Lo sciopero dei treni del 4 e 5 settembre 2025 avrà un impatto su più fronti:

Trasporto ferroviario passeggeri : Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire cancellazioni e ritardi .

: Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire . Trasporto merci su rotaia : il blocco di 21 ore interesserà anche i convogli merci, con possibili rallentamenti sulla catena logistica.

: il blocco di 21 ore interesserà anche i convogli merci, con possibili rallentamenti sulla catena logistica. Trasporto pubblico locale (TPL): per il 5 settembre è prevista l’astensione dall’intera prestazione, con possibili forti disagi in alcune città italiane.

Orari e treni garantiti durante lo sciopero

Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero treni saranno garantiti servizi minimi essenziali:

Treni regionali : assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00).

: assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00). Treni a lunga percorrenza : verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da Trenitalia e Italo , consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore.

: verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da , consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore. Trasporto merci: riduzioni significative, con priorità ai convogli di pubblica utilità.

Come prepararsi allo sciopero del 4 e 5 settembre

Chi deve viaggiare in treno in quei giorni dovrebbe:

consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti;

di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti; verificare i servizi minimi del TPL sul portale della propria azienda di trasporto locale;

sul portale della propria azienda di trasporto locale; valutare alternative di viaggio , soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio;

, soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio; considerare rimborsi o cambi prenotazione, previsti dalle compagnie in caso di cancellazione.

