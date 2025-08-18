Sciopero treni 4 e 5 settembre 2025: orari e treni garantiti
Treni garantiti durante lo stop nazionale di 21 ore su trasporti ferroviari e merci
Sciopero nazionale dei treni a settembre 2025. Lo sciopero treni inizia dalle 21:00 di giovedì 4 settembre 2025 alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025. Lo stop riguarda i treni passeggeri e il trasporto ferroviario merci e coinvolgerà personale di macchina, di bordo e imprese ferroviarie in tutta Italia.
Durante lo sciopero dei treni del 4 e 5 settembre 2025, saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali, con alcuni treni regionali attivi dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 e una selezione di treni a lunga percorrenza consultabile sui siti di Trenitalia e Italo nelle 48 ore precedenti.
Lo stop interesserà anche il trasporto pubblico locale (TPL) per l’intera giornata del 5 settembre, con disagi previsti in diverse città.
Sciopero treni 4 e 5 settembre 2025
Tre diverse sigle sindacali hanno indetto lo sciopero treni di inizio settembre 2025, rendendo la mobilitazione particolarmente incisiva:
- SGB (Sindacato Generale di Base): sciopero plurisettoriale che riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria e il trasporto merci su rotaia.
- USB Lavoro Privato: coinvolto il personale della società Medway Italia, attiva nel trasporto merci su rotaia.
- Assemblea nazionale PdM/PdB Gruppo FS Italiane: astensione del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Lo sciopero treni indetto dalle sigle sindacali inizia dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre 2025.
Settori coinvolti e impatti previsti
Lo sciopero dei treni del 4 e 5 settembre 2025 avrà un impatto su più fronti:
- Trasporto ferroviario passeggeri: Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire cancellazioni e ritardi.
- Trasporto merci su rotaia: il blocco di 21 ore interesserà anche i convogli merci, con possibili rallentamenti sulla catena logistica.
- Trasporto pubblico locale (TPL): per il 5 settembre è prevista l’astensione dall’intera prestazione, con possibili forti disagi in alcune città italiane.
Orari e treni garantiti durante lo sciopero
Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero treni saranno garantiti servizi minimi essenziali:
- Treni regionali: assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00).
- Treni a lunga percorrenza: verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da Trenitalia e Italo, consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore.
- Trasporto merci: riduzioni significative, con priorità ai convogli di pubblica utilità.
Come prepararsi allo sciopero del 4 e 5 settembre
Chi deve viaggiare in treno in quei giorni dovrebbe:
- consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti;
- verificare i servizi minimi del TPL sul portale della propria azienda di trasporto locale;
- valutare alternative di viaggio, soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio;
- considerare rimborsi o cambi prenotazione, previsti dalle compagnie in caso di cancellazione.
