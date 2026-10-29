SCIOPERI

Sciopero treni del 30 ottobre 2026 rinviato. Lo sciopero treni è stato posticipato ad altra data e Trenitalia, Italo e Trenord annunciano la normale programmazione.

A disporre il differimento è l’ordinanza numero 204 T del 27 ottobre, firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L’agitazione proclamata da USB avrebbe dovuto fermare il settore dalle 21 di giovedì 29 ottobre alle 20.59 di venerdì 30.

Il provvedimento arriva dopo l’intervento della Commissione di Garanzia Scioperi, che ha richiamato il periodo di franchigia dal 30 ottobre al 5 novembre, previsto in occasione della commemorazione dei defunti. Per chi ha acquistato un biglietto, ecco cosa comunicano le tre aziende.

Trenitalia: il Gruppo FS conferma treni con orari regolari

In una nota pubblicata il 28 ottobre, il Gruppo FS conferma che i treni circoleranno secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche precedentemente previste per lo sciopero.

La comunicazione interessa chi deve spostarsi il 29 e 30 ottobre e chiarisce che il rinvio riguarda l’intera fascia ferroviaria coinvolta nella protesta.

Per verificare eventuali aggiornamenti, Trenitalia invita a consultare l’app, la sezione Infomobilità del sito e i canali di informazione e assistenza nelle stazioni. Lo sciopero treni è revocato, il programma di viaggio resta quindi quello ordinario, salvo variazioni legate ad altre cause.

Italo: circolazione dei treni regolare il 29 e 30 ottobre

Anche Italo ha pubblicato l’avviso «Differito Sciopero 29-30 ottobre 2026». La società spiega che, per effetto dell’ordinanza ministeriale del 27 ottobre, lo sciopero treni è stato differito ad altra data.

La circolazione dei treni sarà regolare.

L’avviso fa riferimento alle partenze comprese nella fascia dalle 21 del 29 ottobre alle 20.59 del giorno successivo. Chi viaggia con Italo può dunque attenersi agli orari previsti, controllando lo stato della corsa prima di raggiungere la stazione.

Trenord: annullate le variazioni dei treni

Trenord, nell’avviso dedicato allo sciopero nazionale USB, conferma a sua volta il differimento dopo la precettazione ministeriale.

La società precisa che i treni dovranno viaggiare secondo l’orario ufficiale e chiarisce un punto importante per i pendolari lombardi: le variazioni comunicate nell’avviso precedente non sono più valide.

Il riferimento è l’avviso 230/2026, disponibile sul sito Trenord. Anche per i servizi regionali, quindi, la programmazione resta quella ordinaria perché lo sciopero treni è revocato. Prima di partire è utile controllare le informazioni sulla circolazione in tempo reale.

Sciopero treni 30 ottobre 2026 rinviato: nota sindacato USB

USB, tuttavia, ha contestato la precettazione firmata da Salvini e confermato lo sciopero generale del 30 ottobre anche nel settore dei trasporti, nonostante il rinvio disposto dal Ministero.