SCIOPERI

Nuovo sciopero treni in arrivo venerdì 30 ottobre 2026. L’agitazione nazionale interesserà il settore ferroviario dalle 21:00 di giovedì 29 ottobre alle 20:59 di venerdì 30 ottobre e potrà provocare cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione. Lo stop è stato proclamato nell’ambito di uno sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati.

Per chi deve viaggiare, il punto principale riguarda i treni garantiti e le indicazioni pubblicate dai singoli operatori.

Sciopero Trenitalia, treni garantiti il 30 ottobre 2026

Lo sciopero Trenitalia potrà interessare i collegamenti regionali, Intercity e Alta Velocità nella fascia compresa tra le 21:00 del 29 ottobre e le 20:59 del 30 ottobre.

Trenitalia prevede servizi minimi in caso di sciopero e pubblica appositi elenchi dei treni nazionali garantiti. Chi ha un viaggio programmato dovrà controllare il numero della propria corsa sui canali ufficiali prima della partenza.

Sciopero treni, orari garantiti Italo

Anche Italo può essere coinvolta dallo sciopero ferroviario nazionale del 30 ottobre. Al momento non risulta disponibile un elenco ufficiale specifico dei treni Italo garantiti per questa protesta.

La fascia interessata resta quella dalle 21:00 del 29 ottobre alle 20:59 del 30 ottobre. Per conoscere la situazione della propria corsa è quindi necessario verificare il numero del treno tramite i servizi ufficiali di Italo, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti la partenza.

Trenord, treni garantiti durante lo sciopero del 30 ottobre

Per Trenord le indicazioni non sono ancora pubblicate. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, ma le fasce di garanzia non saranno coinvolte. Nei giorni feriali e il sabato, sono assicurati servizi minimi garantiti negli orari 6-9 e 18-21.

In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali saranno previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.