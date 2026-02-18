SCIOPERI

Possibili ritardi e cancellazioni per regionali, Frecciarossa e Intercity. Ecco gli orari garantiti

Lo sciopero treni del 27 e 28 febbraio 2026 potrebbe creare disagi per molti viaggiatori in tutta Italia. Per 24 ore non si escludono cancellazioni e ritardi, con possibili problemi soprattutto per chi si sposta ogni giorno con i treni regionali.

Lo stop scatterà nella serata di giovedì e andrà avanti per tutta la giornata di venerdì. In base al livello di adesione del personale di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato, alcune corse potrebbero saltare o subire modifiche anche poco prima della partenza.

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: gli orari dello stop

Lo sciopero inizia alle ore 21:00 di giovedì 27 febbraio. Termina alle ore 20:59 di venerdì 28 febbraio. Copre quindi un arco complessivo di 24 ore. In questa fascia oraria la circolazione potrà subire variazioni. Sono possibili cancellazioni e modifiche agli orari dei treni.

Le maggiori criticità sono attese sui treni regionali. Eventuali disagi potranno però riguardare anche parte dei treni a lunga percorrenza, compresi Frecciarossa e Intercity.

Sciopero treni: orari dei treni garantiti

Anche durante lo sciopero treni restano attive le fasce di garanzia previste per legge.

I treni saranno garantiti nelle fasce:

dalle 6:00 alle 9:00

dalle 18:00 alle 21:00

Anche nelle fasce garantite possono verificarsi variazioni o cancellazioni.

Sciopero treni: la lista dei treni garantiti

Durante lo sciopero sarà disponibile anche l’elenco ufficiale dei treni garantiti pubblicato da Trenitalia. Sono le corse che continueranno a circolare nonostante lo stop. Soprattutto nelle fasce protette del mattino e della sera.

La lista completa viene aggiornata sui canali ufficiali di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato. Qui è possibile controllare eventuali modifiche alla circolazione. E verificare in tempo reale la situazione del proprio treno prima di partire.

Sciopero treni: cosa può succedere durante la giornata

Nel corso delle 24 ore di sciopero possono verificarsi cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso. La situazione può cambiare anche da una linea all’altra, soprattutto nelle ore fuori dalle fasce garantite, quando il numero dei treni in circolazione tende a ridursi.

Rimborso per chi rinuncia a partire

Se a causa dello sciopero treni si rinuncia al viaggio, è previsto il rimborso del biglietto.

Per Frecciarossa e Intercity la richiesta va fatta entro l’orario di partenza indicato sul titolo di viaggio. Per i treni regionali, invece, l’annullamento è possibile fino a 24 ore prima dell’inizio dello sciopero.

In alternativa, quando possibile, si può scegliere di viaggiare sul primo treno utile con caratteristiche simili a quello prenotato, senza costi aggiuntivi.

Consigli utili per chi deve viaggiare

In questi casi è sempre meglio organizzarsi con un po’ di anticipo. Controllare se il proprio treno è confermato, verificare eventuali variazioni tramite app o sito ufficiale e, se possibile, scegliere le fasce garantite può aiutare a ridurre i disagi.

Lo sciopero treni del 27 e 28 febbraio arriva in un periodo di forte movimento e potrebbe avere effetti su diverse tratte. Informarsi prima di mettersi in viaggio resta il modo più semplice per evitare problemi e spostarsi con maggiore tranquillità.

