Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari e treni garantiti
Possibili ritardi e cancellazioni per regionali, Frecciarossa e Intercity. Ecco gli orari garantiti
Lo sciopero treni del 27 e 28 febbraio 2026 potrebbe creare disagi per molti viaggiatori in tutta Italia. Per 24 ore non si escludono cancellazioni e ritardi, con possibili problemi soprattutto per chi si sposta ogni giorno con i treni regionali.
Lo stop scatterà nella serata di giovedì e andrà avanti per tutta la giornata di venerdì. In base al livello di adesione del personale di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato, alcune corse potrebbero saltare o subire modifiche anche poco prima della partenza.
Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: gli orari dello stop
Lo sciopero inizia alle ore 21:00 di giovedì 27 febbraio. Termina alle ore 20:59 di venerdì 28 febbraio. Copre quindi un arco complessivo di 24 ore. In questa fascia oraria la circolazione potrà subire variazioni. Sono possibili cancellazioni e modifiche agli orari dei treni.
Le maggiori criticità sono attese sui treni regionali. Eventuali disagi potranno però riguardare anche parte dei treni a lunga percorrenza, compresi Frecciarossa e Intercity.
Sciopero treni: orari dei treni garantiti
Anche durante lo sciopero treni restano attive le fasce di garanzia previste per legge.
I treni saranno garantiti nelle fasce:
dalle 6:00 alle 9:00
dalle 18:00 alle 21:00
Anche nelle fasce garantite possono verificarsi variazioni o cancellazioni.
Sciopero treni: la lista dei treni garantiti
Durante lo sciopero sarà disponibile anche l’elenco ufficiale dei treni garantiti pubblicato da Trenitalia. Sono le corse che continueranno a circolare nonostante lo stop. Soprattutto nelle fasce protette del mattino e della sera.
La lista completa viene aggiornata sui canali ufficiali di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato. Qui è possibile controllare eventuali modifiche alla circolazione. E verificare in tempo reale la situazione del proprio treno prima di partire.
Sciopero treni: cosa può succedere durante la giornata
Nel corso delle 24 ore di sciopero possono verificarsi cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso. La situazione può cambiare anche da una linea all’altra, soprattutto nelle ore fuori dalle fasce garantite, quando il numero dei treni in circolazione tende a ridursi.
Rimborso per chi rinuncia a partire
Se a causa dello sciopero treni si rinuncia al viaggio, è previsto il rimborso del biglietto.
Per Frecciarossa e Intercity la richiesta va fatta entro l’orario di partenza indicato sul titolo di viaggio. Per i treni regionali, invece, l’annullamento è possibile fino a 24 ore prima dell’inizio dello sciopero.
In alternativa, quando possibile, si può scegliere di viaggiare sul primo treno utile con caratteristiche simili a quello prenotato, senza costi aggiuntivi.
Consigli utili per chi deve viaggiare
In questi casi è sempre meglio organizzarsi con un po’ di anticipo. Controllare se il proprio treno è confermato, verificare eventuali variazioni tramite app o sito ufficiale e, se possibile, scegliere le fasce garantite può aiutare a ridurre i disagi.
Lo sciopero treni del 27 e 28 febbraio arriva in un periodo di forte movimento e potrebbe avere effetti su diverse tratte. Informarsi prima di mettersi in viaggio resta il modo più semplice per evitare problemi e spostarsi con maggiore tranquillità.
Leggi anche: Sciopero aerei del 26 febbraio 2026: nuova data confermata dopo il rinvio