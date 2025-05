SCIOPERI

Sciopero treni il 23 maggio 2025 dalle ore 1:00 alle ore 23:59. Lo sciopero treni di venerdì 23 maggio 2025 coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenord e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori.

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario sarà in vigore dalle 1:00 alle 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 e potrà comportare ritardi, cancellazioni e variazioni dei treni, anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione.

Ad aderire allo sciopero treni del 23 maggio 2025 sono le seguenti aziende ferroviarie: Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord

I servizi coinvolti riguardano treni ad alta velocità Frecciarossa e Italo, Inter city e treni regionali, comprese le tratte suburbane e aeroportuali.

Treni garantiti Trenitalia durante lo sciopero

Durante lo sciopero treni del 23 maggio 2025, Trenitalia assicura i treni garantiti nelle fasce orarie di garanzia previste dalla legge, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

I treni garantiti sono disponibili nell’orario ufficiale Trenitalia e consultabili sul sito ufficiale.

Tra i treni della lunga percorrenza garantiti, rientrano alcune Frecce e Intercity, che saranno operativi solo se rientrano nelle fasce protette.

Attenzione: i treni già in viaggio all’inizio dello sciopero completeranno la corsa solo se possono raggiungere la destinazione entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Treni regionali

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali; dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi). Elenco.

Rimborso e cambio prenotazione

Chi rinuncia al viaggio a causa dello sciopero treni può:

richiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno (Frecce e Intercity)

fino all’ora di partenza del treno (Frecce e Intercity) richiedere il rimborso entro le 24:00 del giorno precedente , per i treni regionali

, per i treni regionali riprenotare il viaggio alle medesime condizioni, secondo la disponibilità

Treni garantiti sciopero treni Italo: elenco ufficiale

In vista dello sciopero treni previsto dalle ore 01.00 alle ore 23.59 del 23 maggio 2025, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti.

Anche Italo pubblica l’elenco dei treni garantiti il 23 maggio 2025. L’elenco completo è disponibile al link ufficiale: Lista treni garantiti Italo 23 maggio 2025

Per ulteriori informazioni, i passeggeri Italo possono contattare il numero assistenza 892020 (numero a pagamento).

Trenord: sciopero 23 maggio e servizi garantiti

Anche per Trenord, lo sciopero treni è indetto il 23 maggio 2025, rendendo la giornata ad alto rischio di ritardi e cancellazioni per chi viaggia in Lombardia. Le fasce orarie di garanzia restano valide: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

I treni garantiti Trenord saranno pubblicati sul sito ufficiale e sull’app in tempo reale. In caso di cancellazione del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto

tra Stabio e Malpensa Aeroporto

Anche in questo caso, si invitano i viaggiatori a consultare www.trenord.it o l’App Trenord. Verificare quali sono i treni garantiti e monitorare in tempo reale le modifiche alla circolazione.

Consigli per i viaggiatori il 23 maggio 2025

Lo sciopero treni del 23 maggio 2025 coinvolgerà l’intera rete ferroviaria nazionale. I viaggiatori sono invitati a verificare in anticipo i treni garantiti, a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e a consultare i canali ufficiali di FS, Trenitalia, Trenord e Italo.

Per ridurre al minimo i disagi, si consiglia di pianificare il viaggio nelle fasce orarie garantite o di posticipare la partenza, laddove possibile.

