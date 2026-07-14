SCIOPERI

Orari, fasce garantite, servizi minimi e informazioni utili per controllare il proprio treno

Sciopero treni in programma tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Possibili disagi per chi deve viaggiare su collegamenti nazionali e regionali.

La protesta, proclamata da CUB Trasporti e SGB, durerà 24 ore. Lo sciopero inizia alle 21:00 di giovedì 23 luglio e finisce alle 20:59 di venerdì 24 luglio.

A essere coinvolto è il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, con riferimento anche al settore del trasporto merci su rotaia. L

e conseguenze potranno variare da tratta a tratta. Nelle ore della mobilitazione sono possibili ritardi, cancellazioni, modifiche al programma di circolazione e limitazioni di percorso.

Sciopero treni 23 e 24 luglio 2026: gli orari

Lo sciopero partirà nella serata di giovedì 23 luglio, alle 21:00, e proseguirà fino alle 20:59 di venerdì 24 luglio.

La giornata più interessata sarà quindi venerdì 24 luglio. Possibili effetti sulla circolazione potrebbero verificarsi anche nelle ore successive alla fine dell’agitazione, perché il servizio deve essere progressivamente riorganizzato.

Per il trasporto pubblico locale, la proclamazione fa riferimento all’intera prestazione lavorativa del 24 luglio. Le modalità potranno però variare in base alle aziende e ai territori coinvolti.

Chi ha proclamato lo sciopero treni

La mobilitazione è stata proclamata da CUB Trasporti e SGB. Il personale interessato è quello delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Questo significa che le ripercussioni non dipenderanno solo dalla proclamazione nazionale, ma anche dall’adesione effettiva dei lavoratori nelle singole aziende.

Per questo motivo non è possibile sapere con largo anticipo quali treni subiranno modifiche.

Sciopero treni: quali collegamenti possono essere coinvolti

La protesta può interessare sia i collegamenti nazionali sia quelli regionali. I disagi potrebbero riguardare Regionali, Regionali Veloci, Frecce, Intercity, Intercity Notte e collegamenti effettuati da altre imprese ferroviarie.

Chi deve partire deve quindi controllare il proprio collegamento usando il numero del treno, non soltanto la tratta. Due treni sulla stessa linea possono infatti avere condizioni diverse.

Sciopero treni e orari garantiti

Durante gli scioperi, Trenitalia assicura alcuni servizi minimi di trasporto ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Per i treni nazionali sono previste tabelle con i treni a lunga percorrenza garantiti. Chi viaggia con Frecce, Intercity o Intercity Notte deve verificare se il proprio treno compare nell’elenco ufficiale.

Per il trasporto regionale sono previste fasce di garanzia nelle ore di maggiore frequentazione.

Nei giorni feriali, le fasce sono:

dalle 6:00 alle 9:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Nei giorni festivi, invece, sono previste:

dalle 7:00 alle 10:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Poiché il 24 luglio 2026 è un venerdì, il riferimento è quello dei giorni feriali.

Attenzione però: le fasce di garanzia non significano che tutti i treni regionali circolino. È sempre necessario controllare gli elenchi regionali dei servizi garantiti.

Treni già in viaggio durante lo sciopero

Trenitalia specifica che i treni già partiti al momento dell’inizio dello sciopero possono arrivare alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Dopo questo limite, il treno può fermarsi in una stazione precedente.

Nel caso del 23 luglio, l’orario da tenere presente è quello delle 21:00. Chi viaggia nella serata di giovedì dovrebbe quindi verificare con attenzione lo stato del treno prima di raggiungere la stazione.

Come controllare il proprio treno

La verifica va fatta sui canali ufficiali della compagnia ferroviaria con cui si viaggia. Per Trenitalia, i riferimenti principali sono il sito, l’app, la sezione sui treni garantiti, le pagine regionali, l’Infomobilità e gli avvisi in stazione.

È consigliabile fare un primo controllo nei giorni precedenti e poi ripeterlo il giorno della partenza. Durante uno sciopero, le informazioni possono aggiornarsi anche a ridosso dell’orario previsto.

Meglio controllare sempre:

numero del treno;

orario di partenza;

stazione di partenza e arrivo;

eventuali comunicazioni ricevute dal vettore;

presenza del collegamento negli elenchi dei treni garantiti.

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