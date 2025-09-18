SCIOPERI

I diritti a rimborso e riprogrammazione e le informazioni per i viaggiatori

Sciopero treni il 22 settembre 2025 dalle ore 21:00 di domenica 21 settembre alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre 2025. Lo sciopero treni che coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Lo sciopero inizia alle ore 21:00 di domenica 21 settembre 2025 e termina alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre 2025, con possibili cancellazioni e variazioni dei treni a lunga percorrenza e regionali.

Di seguito tutti i dettagli sugli orari garantiti Trenitalia, Trenord, Tper, le fasce di garanzia, i diritti per rimborsi e riprogrammazione e le informazioni per i viaggiatori.

Sciopero treni 22 settembre 2025

Lo sciopero treni, indetto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale Autoferrotranvieri, interesserà l’intero sistema ferroviario italiano.

Inizio sciopero treni dalle ore 21:00 di domenica 21 settembre 2025 e fine sciopero: ore 21:00 di lunedì 22 settembre 2025.

L’agitazione potrà provocare disagi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione, con modifiche ai programmi di circolazione

I viaggiatori devono pianificare per tempo i propri spostamenti, verificando in anticipo i treni garantiti.

Treni garantiti Trenitalia durante lo sciopero

Per i treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte) è disponibile l’elenco completo dei treni garantiti in caso di sciopero.

La lista ufficiale può essere consultata sulla pagina dedicata Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero, oppure direttamente sull’Orario ufficiale Trenitalia in formato digitale.

Secondo quanto previsto dalla Legge 146/1990, i treni che si trovano già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale se percorribile entro un’ora dall’avvio dell’agitazione. Oltre questo limite, potranno fermarsi in stazioni intermedie.

Treni regionali garantiti durante lo sciopero

Per i treni regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono previsti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Le corse garantite saranno attive:

dalle ore 6:00 alle ore 9:00

dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Per i giorni festivi, come nel caso di sciopero che cade di lunedì, le fasce possono estendersi dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, secondo i programmi locali.

L’elenco completo dei treni garantiti, suddiviso per regione, è disponibile:

sul sito www.trenitaliatper.it per Trenitalia Tper

per Trenitalia Tper sull’Orario ufficiale Trenitalia, anche in versione digitale

Per i servizi FrecciaLink non sono previste fasce di garanzia.

Sciopero Trenord 22 settembre 2025

Lo sciopero treni dalle ore 21:00 di domenica 21 settembre alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre 2025 potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.

Domenica 21 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Rimborsi e cambio prenotazione

I passeggeri che rinunciano al viaggio a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso integrale del biglietto oppure la riprogrammazione gratuita a condizioni equivalenti, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Treni Frecce e Intercity: rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato

rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato Treni Regionali: rimborso fino alle ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero

La richiesta può essere effettuata su trenitalia.com, tramite App Trenitalia, biglietterie fisiche o call center.

