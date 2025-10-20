SCIOPERI

Sciopero treni il 21 ottobre 2025, di 24 ore, nel settore ferroviario, con possibili treni cancellati e in ritardo con disagi per pendolari e viaggiatori.

Lo stop, che durerà dalle 00:00 alle 23:59, coinvolge il personale tecnico responsabile della manutenzione di impianti e infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Sciopero treni 21 ottobre 2025

Lo sciopero treni è stato proclamato dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. I lavoratori interessati operano nei reparti tecnici che assicurano il funzionamento di binari, segnali e stazioni, un ruolo essenziale per la sicurezza della rete.

Poiché l’agitazione riguarda esclusivamente il personale di manutenzione, macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord non sono coinvolti. Tuttavia, non sono esclusi ritardi o rallentamenti nei collegamenti, soprattutto per i treni regionali.

Treni garantiti durante lo sciopero e consigli per i passeggeri

Durante lo sciopero treni del 21 ottobre, Trenitalia ha pubblicato la lista ufficiale dei treni garantiti per assicurare i collegamenti essenziali. Lista treni garantiti Trenitalia.

Si consiglia ai viaggiatori di:

consultare i siti ufficiali di Trenitalia e Trenord per verificare orari e disponibilità;

per verificare orari e disponibilità; acquistare i biglietti tramite app per evitare code alle biglietterie;

per evitare code alle biglietterie; pianificare gli spostamenti con anticipo, tenendo conto dei possibili ritardi.

Come richiedere il rimborso in caso di sciopero treni

Chi non potrà viaggiare a causa dello sciopero treni può richiedere il rimborso del biglietto.

Per Frecce e Intercity , il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza previsto.

, il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza previsto. Per i treni regionali , la richiesta va effettuata entro 24 ore prima dell’inizio dello sciopero.

, la richiesta va effettuata dell’inizio dello sciopero. Trenord offre inoltre il rimborso per i viaggi interrotti a metà tratta.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi, scegliendo il primo treno utile con condizioni analoghe al biglietto originario.

