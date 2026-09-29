SCIOPERI

Nuovo sciopero treni in arrivo venerdì 2 ottobre 2026. L’agitazione nazionale interesserà il settore ferroviario dalle 11:00 alle 14:00 e potrà provocare cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione. Lo stop è stato proclamato nell’ambito di uno sciopero plurisettoriale nazionale. Per chi deve viaggiare, il punto principale riguarda i treni garantiti e le indicazioni pubblicate dai singoli operatori.

Sciopero Trenitalia, treni garantiti il 2 ottobre 2026

Lo sciopero Trenitalia potrà interessare i collegamenti regionali, Intercity e Alta Velocità nella fascia compresa tra le 11 e le 14.

Trenitalia prevede servizi minimi in caso di sciopero e pubblica appositi elenchi dei treni nazionali garantiti. Chi ha un viaggio programmato dovrà controllare il numero della propria corsa sui canali ufficiali prima della partenza.

Sciopero treni, orari garantiti Italo

Anche Italo può essere coinvolta dallo sciopero ferroviario nazionale del 2 ottobre. Al momento non risulta disponibile un elenco ufficiale specifico dei treni Italo garantiti per questa protesta.

La fascia interessata resta quella dalle 11:00 alle 14:00. Per conoscere la situazione della propria corsa è quindi necessario verificare il numero del treno tramite i servizi ufficiali di Italo, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti la partenza.

Trenord, treni garantiti durante lo sciopero del 2 ottobre

Per Trenord le indicazioni sono già state pubblicate. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, ma le fasce di garanzia non saranno coinvolte.

Arriveranno a destinazione i treni con partenza prevista entro le 10:00 e arrivo finale entro le 11:00. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali saranno previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.