Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025: orari e treni garantiti
Treni garantiti durante lo stop nazionale su trasporti ferroviari e merci
Sciopero treni a ottobre 2025. Lo sciopero treni inizia dalle 21:00 di giovedì 2 ottobre 2025 alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. A causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni.
Durante lo sciopero dei treni del 2 e 3 ottobre 2025, saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali, con alcuni treni regionali attivi dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 e una selezione di treni a lunga percorrenza consultabile sui siti di Trenitalia e Italo nelle 48 ore precedenti.
Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025
Lo sciopero dei treni indetto dal sindacato SI Cobas avrà un impatto su:
- Trasporto ferroviario passeggeri: Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire cancellazioni e ritardi.
- Trasporto merci su rotaia: il blocco di 21 ore interesserà anche i convogli merci, con possibili rallentamenti sulla catena logistica.
Orari e treni garantiti durante lo sciopero
Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero treni del 2 e 3 ottobre 2025 saranno garantiti servizi minimi essenziali:
- Treni regionali: assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00).
- Treni a lunga percorrenza: verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da Trenitalia e Italo, consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui.
- Trasporto merci: riduzioni significative, con priorità ai convogli di pubblica utilità.
Come prepararsi allo sciopero
Chi deve viaggiare in treno in quei giorni dovrebbe:
- consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti;
- valutare alternative di viaggio, soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio;
- considerare rimborsi o cambi prenotazione, previsti dalle compagnie in caso di cancellazione.
