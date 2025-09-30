SCIOPERI

Sciopero treni a ottobre 2025. Lo sciopero treni inizia dalle 21:00 di giovedì 2 ottobre 2025 alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. A causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni.

Durante lo sciopero dei treni del 2 e 3 ottobre 2025, saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali, con alcuni treni regionali attivi dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 e una selezione di treni a lunga percorrenza consultabile sui siti di Trenitalia e Italo nelle 48 ore precedenti.

Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025

Lo sciopero dei treni indetto dal sindacato SI Cobas avrà un impatto su:

Trasporto ferroviario passeggeri : Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire cancellazioni e ritardi .

: Frecciarossa, Intercity e regionali potrebbero subire . Trasporto merci su rotaia: il blocco di 21 ore interesserà anche i convogli merci, con possibili rallentamenti sulla catena logistica.

Orari e treni garantiti durante lo sciopero

Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero treni del 2 e 3 ottobre 2025 saranno garantiti servizi minimi essenziali:

Treni regionali : assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00).

: assicurate alcune corse nelle fasce di maggiore affluenza (06:00–09:00 e 18:00–21:00). Treni a lunga percorrenza : verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da Trenitalia e Italo , consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui.

: verrà pubblicato un elenco dei collegamenti garantiti da , consultabile sui rispettivi siti ufficiali nelle 48 ore. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, garantisce i treni a lunga percorrenza riportati Trasporto merci: riduzioni significative, con priorità ai convogli di pubblica utilità.

Come prepararsi allo sciopero

Chi deve viaggiare in treno in quei giorni dovrebbe:

consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti;

di Trenitalia, Italo e Trenord per l’elenco aggiornato dei treni garantiti; valutare alternative di viaggio , soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio;

, soprattutto per chi si sposta per lavoro o studio; considerare rimborsi o cambi prenotazione, previsti dalle compagnie in caso di cancellazione.

Continua a leggere: Ryanair carta d’imbarco 100% digitale dal 12 novembre 2025