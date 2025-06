SCIOPERI

Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025. Lo sciopero treni è indetto dal 19 giugno 2025 alle ore 21:00 a venerdì 20 giugno alle ore 21:00.

Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori.

Lo sciopero potrà causare cancellazioni, ritardi o modifiche dei servizi, comprese le corse dei ad alta velocità, regionali e a lunga percorrenza.

Orari sciopero treni 19 e 20 giugno 2025

Lo sciopero treni sarà in vigore dalle ore 21:00 di giovedì 19 giugno 2025 alle ore 21:00 di venerdì 20 giugno 2025.

Il personale coinvolto fa parte del Gruppo FS Italiane, comprese le società Trenitalia e Trenitalia Tper, oltre al personale di Italo NTV.

Lo sciopero non coinvolge Trenord, il personale mobile di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta e il personale della Sala Circolazione di RFI in Sardegna.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio dei treni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero treni.

Treni garantiti Trenitalia durante lo sciopero treni

Treni Trenitalia Frecciarossa garantiti durante lo sciopero

Trenitalia, il 19 e 20 giugno 2025, assicura la circolazione di una serie di treni nazionali anche in caso di sciopero treni, secondo quanto previsto dalla Commissione di Garanzia. I servizi garantiti sono indicati nella seguente tabella ufficiale:

Tabella A – Treni Frecciarossa garantiti nei giorni feriali e festivi:

Treni lunga percorrenza garantiti (giugno-dicembre 2025)

In caso di sciopero nazionale generale che ricada in giornata festiva, con durata inferiore alle 24 ore e inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce anche i treni riportati nella:

Tabella B – Treni Frecciarossa garantiti giorni festivi:

Treni garantiti, consulta la Tabella B

Treni regionali garantiti Trenitalia durante lo sciopero

Nel servizio ferroviario regionale, Trenitalia garantisce la circolazione dei treni nelle seguenti fasce orarie di maggiore frequentazione:

nei giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

nei giorni festivi: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00

I treni garantiti nelle diverse regioni sono consultabili tramite l’orario ufficiale Trenitalia e nella sezione dedicata del sito aziendale. Le regioni coperte includono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Treni in viaggio allo scattare dello sciopero

I treni che si trovano in viaggio all’inizio della protesta arriveranno comunque a destinazione solo se la corsa può concludersi entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Oltre questo limite, i convogli potranno essere fermati in stazioni precedenti alla destinazione finale.

Treni garantiti Italo durante lo sciopero treni

In occasione dello sciopero treni dal 19 al 20 giugno 2025, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori ha pubblicato l’elenco ufficiale dei convogli garantiti.

La lista completa è disponibile a questo link ufficiale:

Treni garantiti Italo – 20 giugno 2025 (PDF)

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Italo Assistenza al numero 892020 (numero a pagamento).

Diritti dei passeggeri: rimborso e riprogrammazione

Chi intende rinunciare al viaggio a causa dello sciopero treni può chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato per Frecce e Intercity. Fino alle ore 24:00 del giorno precedente per i treni regionali. Riprogrammare il viaggio su un altro treno con condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti

Per informazioni aggiornate è possibile consultare l’app Trenitalia, il sito ufficiale, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie e il personale di assistenza clienti in stazione.

Sciopero nazionale degli autoferrotranvieri il 20 giugno 2025

Nella giornata di venerdì 20 giugno 2025, in adesione allo sciopero generale, è stato indetto anche uno sciopero nazionale di 24 ore del personale autoferrotranviario, cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore. I servizi bus programmati potrebbero subire variazioni o cancellazioni.

Anche in questo caso, sono previste fasce di garanzia nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.

I programmi locali possono comunque variare, per cui si consiglia di verificare direttamente con il gestore del trasporto pubblico locale.

