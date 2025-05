SCIOPERI

Treni garantiti per Messa Papa Leone XIV, Internazionali di tennis, Gran Premio di Formula 1

Lo sciopero treni previsto per sabato 17 maggio 2025 è stato posticipato. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La decisione di posticipare lo sciopero treni del 17 maggio 2025 è giunta al termine di un confronto tra le istituzioni competenti e le organizzazioni sindacali promotrici della protesta.

Il provvedimento vuole salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini, in un fine settimana caratterizzato da eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Rinviato lo sciopero treni del 17 maggio 2025

Il posticipo dello sciopero treni del 17 maggio 2025 è stato formalizzato nelle scorse ore, dopo un dialogo intenso tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Commissione di Garanzia sugli Scioperi e le sigle sindacali del settore.

Al centro della decisione, la volontà di garantire il regolare svolgimento della Messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, attesa da migliaia di pellegrini che viaggeranno in treno da tutto il mondo.

Messa Papa Leone XIV, Internazionali di Tennis e Gran Premio di Imola

La giornata di sabato 17 maggio 2025 vede Roma e altre città italiane impegnate in tre grandi eventi:

La Messa inaugurale di Papa Leone XIV, a San Pietro, che richiamerà fedeli da ogni regione e dall’estero;

Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in corso al Foro Italico, che attrarranno migliaia di appassionati e turisti;

Il Gran Premio di Imola di Formula 1, evento di punta del motorsport, che movimenterà forti flussi di passeggeri lungo le direttrici ferroviarie del Centro-Nord.

Posticipare lo sciopero dei treni del 17 maggio 2025 è dunque apparso come l’unica soluzione possibile per evitare disagi gravi alla popolazione e per sostenere l’organizzazione logistica di appuntamenti complessi e delicati dal punto di vista della mobilità pubblica e della sicurezza.

Quale è la nuova data dello sciopero treni?

Le sigle sindacali coinvolte hanno ribadito che lo sciopero treni non è annullato, ma solo rimandato.

Nei prossimi giorni la nuova data dello sciopero, nel rispetto delle normative vigenti e delle garanzie minime di servizio.

Il confronto con le istituzioni continuerà comunque per affrontare le rivendicazioni alla base della mobilitazione, legate a condizioni lavorative, sicurezza e investimenti nel trasporto ferroviario.

Cosa cambia per i viaggiatori il 17 maggio 2025

Grazie allo slittamento dello sciopero, nella giornata di sabato tutti i treni a lunga percorrenza, regionali e locali circoleranno regolarmente. I viaggiatori potranno quindi spostarsi senza limitazioni, anche in prossimità dei principali eventi:

I collegamenti con Roma saranno regolari sia per Trenitalia che per Italo;

Le linee da e per Bologna, Imola e il Nord Italia resteranno operative;

Nessuna modifica per i treni diretti a Torino, Milano, Firenze e Napoli.

