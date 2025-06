SCIOPERI

Sciopero treni Trenord del 16 giugno 2025 dalle ore 3.00 di lunedì 16 giugno 2025 alle ore 2.00 di martedì 17 giugno 2025. A causa dello sciopero treni, possibili ritardi e cancellazioni dei treni non garantiti.

Il sindacato ORSA Ferrovie ha proclamato una giornata di mobilitazione che coinvolgerà tutto il personale dei treni Trenord, con conseguenze significative su pendolari, viaggiatori e utenti del servizio aeroportuale Malpensa Express.

Sciopero treni 16 giugno 2025: orari e durata

Lo sciopero dei treni Trenord è previsto dalle ore 3.00 di lunedì 16 giugno 2025 alle ore 2.00 di martedì 17 giugno 2025.

Durante lo sciopero, il servizio ferroviario regionale, suburbano e di lunga percorrenza potrà subire ritardi, cancellazioni e variazioni. Anche i collegamenti da/per l’aeroporto di Malpensa saranno interessati.

Sciopero treni: elenco treni garantiti Trenord

Nel giorno dello sciopero treni, lunedì 16 giugno 2025, sono garantiti i treni nelle fasce orarie protette previste dalla legge, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Nelle fasce orarie dei treni garantiti in caso di sciopero viaggeranno solo i treni inclusi nell’elenco dei servizi minimi garantiti.

Si tratta di treni con partenza prevista dopo le 6:00 o le 18:00 e arrivo entro le 9:00 o le 21:00, indicate come non cancellabili in caso di sciopero.

Elenco treni garantiti Trenord sciopero 16 giugno 2025

Sciopero: autobus sostitutivi per Malpensa

Nel caso in cui lo sciopero treni del 16 giugno comporti l’annullamento delle corse aeroportuali, Trenord attiverà bus sostitutivi diretti (senza fermate intermedie) nei seguenti collegamenti:

Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto , con partenza bus da via Paleocapa 1 (Milano)

, con partenza bus da via Paleocapa 1 (Milano) Stabio – Malpensa Aeroporto, per la linea transfrontaliera S50

Dove informarsi durante lo sciopero Trenord

Per tutta la durata dello sciopero treni Trenord, i passeggeri potranno consultare in tempo reale lo stato del servizio:

sul sito ufficiale www.trenord.it

tramite l’ App Trenord con notifiche push

con notifiche push attraverso annunci sonori e messaggi sui monitor delle stazioni

Consigli utili per viaggiare il 16 giugno 2025

Suggerimenti per i viaggiatori coinvolti nello sciopero treni del 16 giugno 2025, per ridurre i disagi:

Controllare l’elenco dei treni garantiti prima della partenza

prima della partenza Programmare il viaggio nelle fasce orarie tutelate (06:00–09:00 e 18:00–21:00)

(06:00–09:00 e 18:00–21:00) Valutare soluzioni alternative per raggiungere l’aeroporto

per raggiungere l’aeroporto Aggiornamenti in tempo reale via app o sito Trenord

