Sciopero treni 12 dicembre: orari garantiti Trenitalia e Trenord
Orari garantiti e indicazioni utili per i passeggeri
Sciopero treni 12 dicembre dalle 00:01 alle 21. La giornata del trasporto ferroviario sarà segnata da un’agitazione nazionale che coinvolgerà Trenitalia, Trenord e il personale del Gruppo FS.
La mobilità risulterà complessa già dalle prime ore del mattino, poiché lo sciopero treni interesserà anche parte del trasporto pubblico locale e potrà creare ritardi, soppressioni e modifiche di percorso.
Le fasce di garanzia verranno applicate in modo rigoroso dalle due aziende e i passeggeri dovranno verificare gli orari dei treni prima della partenza.
Trenitalia: i treni garantiti e i rimborsi previsti
Lo sciopero treni del 12 dicembre durerà dalle ore 00:01 alle ore 21 e potrà modificare i servizi Intercity, Frecce e Regionali.
Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti, così i passeggeri possono pianificare il viaggio. L’agitazione può causare cambiamenti anche prima dell’inizio e dopo la conclusione.
I viaggiatori che rinunciano al viaggio possono ottenere il rimborso. Per le Frecce e gli Intercity il rimborso può essere richiesto fino all’ora di partenza.
Per i Regionali il rimborso è possibile fino alle 24 del giorno precedente. In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti e a condizioni simili.
Sciopero treni 12 dicembre: orari garantiti Trenord
Trenord segnala che lo sciopero è stato indetto dalla CGIL e coinvolge i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza.
Lo sciopero potrà causare riduzioni dell’offerta e modifiche alle corse. Viaggeranno solo i treni previsti in partenza prima dell’inizio dell’agitazione e con arrivo entro l’una.
Inoltre, saranno attive le fasce di garanzia. La prima fascia si svolgerà dalle 6 alle 9. La seconda fascia si svolgerà dalle 18 alle 21.
Durante tali periodi circoleranno i treni inclusi nei servizi minimi garantiti. La società invita a consultare gli orari aggiornati, perché alcune linee potrebbero subire variazioni per l’impatto dello sciopero sull’organizzazione dei turni.
Sciopero treni 12 dicembre: navette sostitutive per Malpensa
Il collegamento ferroviario con Malpensa potrebbe essere interrotto durante lo sciopero. Di conseguenza saranno attivate navette sostitutive senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.
Le navette partiranno da via Paleocapa. Inoltre, per il collegamento della linea S50 sarà disponibile un servizio bus tra Stabio e Malpensa.
Le navette sono riservate ai passeggeri aeroportuali e seguono un percorso diretto, così da ridurre i tempi di viaggio nei momenti più critici.
I passeggeri devono verificare le informazioni ufficiali prima di partire, perché lo sciopero può influenzare la circolazione anche al termine dell’agitazione.
