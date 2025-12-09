SCIOPERI

Orari garantiti e indicazioni utili per i passeggeri

Sciopero treni 12 dicembre dalle 00:01 alle 21. La giornata del trasporto ferroviario sarà segnata da un’agitazione nazionale che coinvolgerà Trenitalia, Trenord e il personale del Gruppo FS.

La mobilità risulterà complessa già dalle prime ore del mattino, poiché lo sciopero treni interesserà anche parte del trasporto pubblico locale e potrà creare ritardi, soppressioni e modifiche di percorso.

Le fasce di garanzia verranno applicate in modo rigoroso dalle due aziende e i passeggeri dovranno verificare gli orari dei treni prima della partenza.

Trenitalia: i treni garantiti e i rimborsi previsti

Lo sciopero treni del 12 dicembre durerà dalle ore 00:01 alle ore 21 e potrà modificare i servizi Intercity, Frecce e Regionali.

Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti, così i passeggeri possono pianificare il viaggio. L’agitazione può causare cambiamenti anche prima dell’inizio e dopo la conclusione.

I viaggiatori che rinunciano al viaggio possono ottenere il rimborso. Per le Frecce e gli Intercity il rimborso può essere richiesto fino all’ora di partenza.

Per i Regionali il rimborso è possibile fino alle 24 del giorno precedente. In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti e a condizioni simili.

Sciopero treni 12 dicembre: orari garantiti Trenord

Trenord segnala che lo sciopero è stato indetto dalla CGIL e coinvolge i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza.

Lo sciopero potrà causare riduzioni dell’offerta e modifiche alle corse. Viaggeranno solo i treni previsti in partenza prima dell’inizio dell’agitazione e con arrivo entro l’una.

Inoltre, saranno attive le fasce di garanzia. La prima fascia si svolgerà dalle 6 alle 9. La seconda fascia si svolgerà dalle 18 alle 21.

Durante tali periodi circoleranno i treni inclusi nei servizi minimi garantiti. La società invita a consultare gli orari aggiornati, perché alcune linee potrebbero subire variazioni per l’impatto dello sciopero sull’organizzazione dei turni.

Sciopero treni 12 dicembre: navette sostitutive per Malpensa

Il collegamento ferroviario con Malpensa potrebbe essere interrotto durante lo sciopero. Di conseguenza saranno attivate navette sostitutive senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

Le navette partiranno da via Paleocapa. Inoltre, per il collegamento della linea S50 sarà disponibile un servizio bus tra Stabio e Malpensa.

Le navette sono riservate ai passeggeri aeroportuali e seguono un percorso diretto, così da ridurre i tempi di viaggio nei momenti più critici.

I passeggeri devono verificare le informazioni ufficiali prima di partire, perché lo sciopero può influenzare la circolazione anche al termine dell’agitazione.

Leggi anche: Sciopero voli aerei del 17 dicembre: aeroporti, compagnie e orari garantiti