SCIOPERI

Uno sciopero treni è previsto giovedì 11 giugno 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per martedì 9 giugno alle ore 15 le Organizzazioni Sindacali per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare la mobilitazione proclamata per giovedì 11 giugno.

L’incontro sarà presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.

Convocazione al MIT il 9 giugno

La convocazione è stata disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del confronto con le Organizzazioni Sindacali sul comparto ferroviario.

Il tavolo si svolgerà martedì 9 giugno alle ore 15 presso il MIT e sarà presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.

Obiettivo: evitare lo sciopero treni dell’11 giugno

Secondo quanto comunicato dal Ministero, l’incontro è finalizzato ad affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e a verificare ogni possibile soluzione utile a evitare la mobilitazione proclamata per giovedì 11 giugno.

Le questioni aperte nel comparto ferroviario

Nel corso del confronto saranno affrontate le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario, nell’ambito del dialogo tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali.

L’esito dell’incontro potrà fornire indicazioni sull’evoluzione della mobilitazione prevista per l’11 giugno.

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