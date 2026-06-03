SCIOPERI

Sciopero treni 11 giugno 2026. Sono previsti disagi per pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Diverse sigle sindacali hanno infatti proclamato una serie di mobilitazioni che coinvolgeranno il personale ferroviario nazionale, con possibili cancellazioni e ritardi su treni regionali, Intercity e collegamenti a lunga percorrenza.

Sciopero treni 11 giugno 2026: gli orari della protesta

Lo sciopero treni nazionale interesserà il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di giovedì 11 giugno 2026.

Oltre allo sciopero principale, l’11 giugno è previsto anche uno stop di 23 ore. L’agitazione coinvolgerà una parte dei lavoratori delle imprese ferroviarie e del trasporto merci ferroviario.

Fasce garantite durante lo sciopero treni

Nonostante lo sciopero, saranno rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali.

Per il trasporto regionale i treni garantiti circoleranno nelle seguenti fasce orarie:

dalle 6:00 alle 9:00 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Al di fuori di questi orari il rischio di disagi resta elevato. Sono possibili cancellazioni, ritardi e variazioni del servizio.

Quali treni sono a rischio

Durante lo sciopero potrebbero verificarsi disagi per:

treni regionali ;

; treni Intercity ;

; collegamenti interregionali ;

; servizi ferroviari gestiti dalle aziende coinvolte nella protesta.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio viaggio prima della partenza consultando i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie.

Perché i sindacati hanno indetto lo sciopero

Al centro della protesta c’è la futura gara per l’affidamento del servizio Intercity. I sindacati contestano la decisione di suddividere il servizio in tre lotti distinti anziché procedere con un unico affidamento.

Secondo le organizzazioni dei lavoratori, questa scelta potrebbe avere ripercussioni sull’occupazione. Il timore è che circa 3mila addetti oggi impiegati nel servizio Intercity possano perdere le attuali tutele in caso di cambio dell’operatore.

I sindacati chiedono maggiori garanzie per i lavoratori. Tra le richieste c’è anche l’inserimento di clausole sociali nei futuri bandi di gara, per tutelare il personale in caso di cambio dell’operatore.

A preoccupare le sigle è anche l’arrivo di nuovi operatori nel mercato ferroviario. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, una maggiore concorrenza potrebbe avere ripercussioni sulle tutele occupazionali e sulle condizioni contrattuali del settore.

Sciopero treni: possibili disagi anche in Sicilia

Oltre alla mobilitazione nazionale, l’11 giugno sono previste anche alcune proteste territoriali. In Sicilia sono stati annunciati scioperi che coinvolgeranno personale ferroviario e servizi collegati, mentre nello Stretto di Messina potrebbero verificarsi disagi nei collegamenti gestiti da Blujet.

Rimborso biglietti e informazioni utili

In occasione dello sciopero treni, i viaggiatori possono verificare le condizioni per il rimborso o la riprogrammazione del viaggio direttamente presso la compagnia ferroviaria con cui hanno acquistato il biglietto.

È consigliabile controllare prima della partenza:

l’ elenco dei treni garantiti ;

; eventuali cancellazioni ;

; gli aggiornamenti sulla circolazione ;

; le modalità di rimborso previste.

Lo sciopero treni dell’11 giugno 2026 rappresenta una delle principali agitazioni sindacali del mese nel settore ferroviario italiano. Per evitare inconvenienti è fondamentale verificare in anticipo la situazione del proprio collegamento e organizzare eventuali soluzioni alternative per gli spostamenti.

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