Sono previsti quattro scioperi tra l’11 e il 19 novembre, tutti i dettagli

In arrivo quattro giorni di sciopero del trasporto merci ferroviario concentrati tra l’11 e il 19 novembre 2025.

Lo sciopero trasporto merci di novembre 2025 coinvolge personale di SBB Cargo Italia, Captrain Italia, Logyca U.M.F. e Dinazzano Po.

Le iniziative di protesta riguardano il settore del trasporto merci ferroviario e si articolano in quattro diversi scioperi, con durate di 8 e 24 ore e ambiti che vanno dal livello nazionale a quello regionale e provinciale.

Sciopero trasporto per SBB Cargo Italia 11 e 12 novembre 2025

Il primo sciopero trasporto merci è proclamato dall’OSR ORSA Ferrovie per il personale della società SBB Cargo Italia.

Lo stop, di 24 ore, è programmata dalle 18.00 dell’11 novembre 2025 alle 17.59 del 12 novembre 2025. Lo sciopero ha rilevanza regionale.

L’azione si inserisce nel calendario di mobilitazioni che interesseranno il comparto merci nel corso del mese.

Sciopero trasporto merci per Captrain Italia il 17 novembre 2025

Un secondo sciopero trasporto merci riguarda il personale della società Captrain Italia. In questo caso, la proclamazione è stata presentata dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL.

Lo stop avrà durata di 8 ore e si svolgerà il 17 novembre 2025 dalle 16.00 alle 23.59. Lo sciopero è classificato come di rilevanza nazionale ed è stato proclamato e ricevuto in data 4 novembre 2025. La mobilitazione di Captrain Italia rappresenta uno dei momenti centrali del calendario di novembre.

Sciopero trasporto merci di Logyca U.M.F. 17 novembre 2025

Sempre il 17 novembre 2025 è previsto un ulteriore sciopero trasporto merci che coinvolge il personale della società Logyca U.M.F..

L’azione è stata proclamata dall’OSR ORSA Ferrovie con una durata di 8 ore, nella stessa fascia oraria delle altre iniziative in programma quel giorno, cioè dalle 16.00 alle 23.59.

In questo caso, lo sciopero è di rilevanza provinciale.

Sciopero Dinazzano Po il 19 novembre 2025

Il quarto sciopero trasporto merci indicato nel calendario di novembre 2025 riguarda il personale della società Dinazzano Po.

La sospensione avrà una durata di 24 ore e si svolgerà il 19 novembre 2025. A proclamare l’iniziativa sono state le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL.

Lo sciopero è di rilevanza regionale. Anche questa azione contribuisce a definire il quadro complessivo delle proteste del mese nel settore merci.

Bilancio degli scioperi di novembre 2025

Nel complesso, il mese di novembre 2025 sarà caratterizzato da quattro scioperi nel trasporto merci ferroviario, tutti concentrati tra l’11 e il 19 novembre.

Le iniziative coinvolgono il personale di SBB Cargo Italia, Captrain Italia, Logyca U.M.F. e Dinazzano Po, con una combinazione di scioperi regionali, nazionali e provinciali e con stop di 8 e 24 ore.

La sequenza delle date e delle modalità definisce un quadro di mobilitazione continuativa per il settore, con più giornate interessate da interruzioni del servizio merci su rotaia.

