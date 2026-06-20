SCIOPERI

Sciopero trasporti a Napoli: quando si ferma il servizio ANM. È in arrivo un nuovo sciopero dei trasporti a Napoli che potrebbe creare disagi a pendolari, studenti, lavoratori e turisti. La mobilitazione è prevista per martedì 23 giugno 2026 e riguarda il personale dell’area ferro ANM, l’azienda che gestisce una parte fondamentale del trasporto pubblico cittadino.

Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, con stop programmato dalle 12:45 alle 16:45. In questa fascia oraria potrebbero verificarsi ritardi, sospensioni o cancellazioni del servizio, soprattutto sulle linee gestite dal personale interessato dall’agitazione.

Orari dello sciopero ANM a Napoli

Gli orari dello sciopero dei trasporti a Napoli sono i seguenti: martedì 23 giugno 2026 dalle ore 12:45 alle ore 16:45

La protesta si concentra quindi nelle ore centrali della giornata. Chi deve spostarsi in quella fascia oraria farebbe bene a organizzarsi in anticipo, soprattutto se deve raggiungere stazioni, ospedali, università, uffici o luoghi di lavoro.

Anche dopo le 16:45, orario previsto per la conclusione dello sciopero, il servizio potrebbe non tornare immediatamente regolare. La ripresa della circolazione può richiedere tempo, in particolare sulle linee metropolitane e funicolari.

Quali mezzi ANM sono a rischio

Secondo la comunicazione ufficiale, lo sciopero riguarda il personale dell’area ferro ANM Napoli. Per questo motivo, i maggiori disagi potrebbero interessare soprattutto i servizi su ferro gestiti dall’azienda.

Tra i mezzi potenzialmente coinvolti ci sono:

Metro Linea 1

Metro Linea 6

Funicolari ANM

eventuali altri servizi collegati alla gestione dell’area ferro

È importante precisare che non tutte le corse potrebbero essere cancellate: l’effettivo impatto dello sciopero dipenderà dall’adesione del personale. Per questo motivo, nelle ore precedenti alla protesta è consigliabile controllare gli aggiornamenti pubblicati da ANM.

Mezzi garantiti ANM: cosa sapere

Per lo sciopero ANM del 23 giugno 2026 non si parla delle classiche fasce di garanzia previste negli scioperi di 24 ore, perché la mobilitazione dura 4 ore e si svolge dalle 12:45 alle 16:45.

Questo significa che il servizio dovrebbe essere regolare al di fuori dell’orario dello sciopero, ma con possibili rallentamenti nella fase immediatamente precedente e successiva alla protesta.

In particolare, i viaggiatori dovrebbero prestare attenzione a:

ultime corse prima dell’inizio dello sciopero;

eventuali sospensioni durante la fascia 12:45-16:45;

tempi di riattivazione del servizio dopo la fine dello sciopero;

comunicazioni ufficiali su metro e funicolari.

Il consiglio è di non fare affidamento su coincidenze strette e di prevedere un margine di tempo più ampio per gli spostamenti.

Metro e funicolari: possibili disagi durante lo sciopero

I disagi maggiori potrebbero riguardare la metropolitana e le funicolari ANM, particolarmente utilizzate per gli spostamenti quotidiani in città.

La Metro Linea 1 è una delle arterie principali del trasporto pubblico napoletano e collega aree centrali e periferiche della città. Anche la Linea 6 e le funicolari rappresentano collegamenti strategici, soprattutto per chi si muove tra il centro, le zone collinari e i quartieri serviti dagli impianti.

Durante lo sciopero, quindi, potrebbero verificarsi attese più lunghe, corse ridotte o temporanee interruzioni del servizio.

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