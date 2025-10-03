Sciopero: la situazione di treni, autostrade, logistica, porti e mezzi pubblici
Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 ha bloccato l’Italia. Treni, autostrade, porti, logistica e mezzi pubblici sono stati colpiti, mentre oltre 100 cortei hanno attraversato le principali città.
Disagi per milioni di cittadini, ritardi nei trasporti e blocchi stradali caratterizzano una giornata di mobilitazione nazionale.
Sciopero: treni, ritardi record e circolazione sospesa
Il trasporto ferroviario è tra i settori più colpiti.
- A Milano Centrale i ritardi hanno raggiunto le cinque ore, con decine di cancellazioni.
- A Roma Termini i monitor segnalano ritardi fino a 80 minuti.
- A Genova, i manifestanti hanno occupato la stazione Principe, costringendo alla sospensione completa della circolazione ferroviaria.
Autostrade: traffico paralizzato dallo sciopero
Le autostrade italiane sono state invase dai cortei, con blocchi in punti strategici:
- A Bologna, chiuso il tratto dell’A14 fra Borgo Panigale e San Lazzaro, oltre al raccordo con l’A1 a Casalecchio.
- A Milano, la tangenziale est è stata bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Lambrate.
- In Liguria, la A7 Milano-Genova è chiusa nel tratto verso il capoluogo, causando lunghe code.
Sciopero e logistica: la situazione di interporti e hub
Il settore della logistica è fortemente coinvolto.
- A Padova, i cortei hanno raggiunto l’interporto bloccando ingressi e attività.
- In Emilia e Lombardia si registrano presidi nei poli logistici con ritardi nelle consegne e blocchi al trasporto merci.
Sciopero e porti: Livorno, Salerno e Gioia Tauro fermi
Nei porti, snodi strategici per l’import-export, la mobilitazione è durissima:
- Al porto di Livorno ingressi bloccati, camion fermi e traghetti cancellati, incluso il Moby Fantasy.
- A Salerno il varco ponente è presidiato dagli attivisti.
- A Gioia Tauro, il presidio dei portuali ha reso impossibile la normale operatività.
Mezzi pubblici: cosa succede nelle città
Il trasporto urbano è gravemente ridotto a causa dello sciopero.
- A Roma, bus, metro e tram garantiti solo fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.
- A Milano, ATM segnala corse saltate e attese.
- A Torino, Bologna e Napoli i servizi urbani sono attivi solo nelle fasce di garanzia.
Un commento di Salvini
Il commento del ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero:
Lo sciopero di oggi è illegittimo. Chi sciopera – creando disagi a milioni di italiani che si spostano per lavoro o gravi problemi famigliari o di salute – sa che va contro la legge e rischia sanzioni, sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. E nessuna tolleranza per chi, magari incappucciato e a volto coperto, usa questa occasione come pretesto per aggredire le Forze dell’Ordine, distruggere e vandalizzare, come purtroppo visto in questi giorni. Serve buonsenso.
