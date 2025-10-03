SCIOPERI

Lo sciopero generale del 3 ottobre 2025 ha bloccato l’Italia. Treni, autostrade, porti, logistica e mezzi pubblici sono stati colpiti, mentre oltre 100 cortei hanno attraversato le principali città.

Disagi per milioni di cittadini, ritardi nei trasporti e blocchi stradali caratterizzano una giornata di mobilitazione nazionale.

Sciopero: treni, ritardi record e circolazione sospesa

Il trasporto ferroviario è tra i settori più colpiti.

A Milano Centrale i ritardi hanno raggiunto le cinque ore , con decine di cancellazioni.

i ritardi hanno raggiunto le , con decine di cancellazioni. A Roma Termini i monitor segnalano ritardi fino a 80 minuti .

i monitor segnalano ritardi fino a . A Genova, i manifestanti hanno occupato la stazione Principe, costringendo alla sospensione completa della circolazione ferroviaria.

Autostrade: traffico paralizzato dallo sciopero

Le autostrade italiane sono state invase dai cortei, con blocchi in punti strategici:

A Bologna , chiuso il tratto dell’ A14 fra Borgo Panigale e San Lazzaro, oltre al raccordo con l’A1 a Casalecchio.

, chiuso il tratto dell’ fra Borgo Panigale e San Lazzaro, oltre al raccordo con l’A1 a Casalecchio. A Milano , la tangenziale est è stata bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Lambrate.

, la è stata bloccata in entrambe le direzioni all’altezza di Lambrate. In Liguria, la A7 Milano-Genova è chiusa nel tratto verso il capoluogo, causando lunghe code.

Sciopero e logistica: la situazione di interporti e hub

Il settore della logistica è fortemente coinvolto.

A Padova , i cortei hanno raggiunto l’interporto bloccando ingressi e attività.

, i cortei hanno raggiunto l’interporto bloccando ingressi e attività. In Emilia e Lombardia si registrano presidi nei poli logistici con ritardi nelle consegne e blocchi al trasporto merci.

Sciopero e porti: Livorno, Salerno e Gioia Tauro fermi

Nei porti, snodi strategici per l’import-export, la mobilitazione è durissima:

Al porto di Livorno ingressi bloccati, camion fermi e traghetti cancellati, incluso il Moby Fantasy .

ingressi bloccati, camion fermi e traghetti cancellati, incluso il . A Salerno il varco ponente è presidiato dagli attivisti.

il varco ponente è presidiato dagli attivisti. A Gioia Tauro, il presidio dei portuali ha reso impossibile la normale operatività.

Mezzi pubblici: cosa succede nelle città

Il trasporto urbano è gravemente ridotto a causa dello sciopero.

A Roma , bus, metro e tram garantiti solo fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.

, bus, metro e tram garantiti solo fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. A Milano , ATM segnala corse saltate e attese.

, ATM segnala corse saltate e attese. A Torino, Bologna e Napoli i servizi urbani sono attivi solo nelle fasce di garanzia.

Un commento di Salvini

Il commento del ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero:

Lo sciopero di oggi è illegittimo. Chi sciopera – creando disagi a milioni di italiani che si spostano per lavoro o gravi problemi famigliari o di salute – sa che va contro la legge e rischia sanzioni, sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. E nessuna tolleranza per chi, magari incappucciato e a volto coperto, usa questa occasione come pretesto per aggredire le Forze dell’Ordine, distruggere e vandalizzare, come purtroppo visto in questi giorni. Serve buonsenso.

Continua a leggere: Sciopero: camion bloccati al porto di Livorno, traffico commerciale fermo e code di mezzi pesanti