Sciopero personale marittimo Tirrenia e Moby dalle 15.30 del 24 ottobre 2025 alle 15.29 del 25 ottobre 2025. Lo sciopero è proclamato dalle sigle sindacali Federmar-Cisal, UGL Mare, USB e Or.S.A. Trasporti, coinvolgerà personale marittimo e amministrativo delle due compagnie del gruppo Onorato Armatori.

La Compagnia Italiana di Navigazione (Tirrenia) ha comunicato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali durante tutta la durata dello sciopero.

Sciopero Tirrenia e Moby: orari e categorie coinvolte

Lo sciopero avrà inizio alle ore 15.30 del 24 ottobre 2025 e terminerà alle ore 15.29 del 25 ottobre 2025.

Riguarderà sia il personale marittimo sia quello amministrativo delle società Tirrenia CIN e Moby, attive sui principali collegamenti marittimi italiani.

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA – Tirrenia (24 ottobre 2025)

«La Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. informa l’utenza che le organizzazioni sindacali UGL Mare, USB, Federmar CISAL e Or.S.A. Trasporti hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori amministrativi e marittimi dalle ore 15.30 del giorno 24 ottobre 2025 alle ore 15.29 del giorno 25 ottobre 2025.

Saranno in ogni caso garantiti i servizi minimi necessari allo svolgimento delle operazioni commerciali.»

Motivazioni dello stop

Le sigle promotrici del sciopero personale marittimo Tirrenia e Moby denunciano una situazione di instabilità occupazionale, aggravata dal ricorso a personale esterno e dalla mancanza di un dialogo efficace con la dirigenza aziendale.

Le organizzazioni chiedono al Governo un intervento per garantire condizioni di lavoro sicure, la valorizzazione del personale italiano e il rispetto dei contratti collettivi nazionali.

La protesta ha lo scopo di aprire un tavolo permanente di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero del Lavoro, per affrontare in modo strutturale le criticità del comparto marittimo.

