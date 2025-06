SCIOPERI

Ecco il dettaglio gli orari garantiti per bus e metro con mezzi ridotti anche di notte

Sciopero mezzi Roma venerdì 20 giugno 2025 dalle ore 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino al termine del servizio.

Il trasporto pubblico a Roma sarà fortemente limitato a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Cub e Sgb. L’agitazione coinvolgerà autobus, metro, tram e ferrovie urbane, generando forti disagi per i cittadini e i pendolari di Roma.

A Roma, il servizio dei mezzi pubblici sarà ridotto su tutta la rete gestita da Atac, inclusi gli autobus urbani ed express, le linee metropolitane A, B/B1 e C, i tram e le ferrovie locali Termini-Centocelle, Roma-Nord e Metromare.

A essere interessate dallo sciopero mezzi saranno anche le linee esercitate in subappalto, quelle gestite dai consorzi privati Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, nonché tutti i collegamenti regionali Cotral.

Lo sciopero mezzi Roma riguarderà anche le attività di Roma Servizi per la Mobilità, con possibile sospensione degli sportelli al pubblico e del servizio telefonico di assistenza.

Autobus e metro garantiti durante lo sciopero mezzi Roma

Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero mezzi a Roma il servizio di bus e mtro sarà assicurato in due fasce orarie: dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:30 del mattino e dalle 17:00 alle 20:00.

In fasce orarie gli autobus e la metropolitana dovrebbero circolare regolarmente. Al di fuori di questi orari, il servizio dei mezzi pubblici sarà fortemente ridotto o del tutto assente su numerose linee.

Nelle ore centrali della giornata e dopo le 20, i disagi si estenderanno a tutte le modalità: autobus urbani, linee metropolitane e ferrovie locali potrebbero essere interrotte senza preavviso. Le corse saranno attive solo dove possibile in base alla disponibilità del personale non aderente allo sciopero.

Sciopero mezzi Roma: servizio notturno

Lo sciopero mezzi Roma avrà conseguenze anche sui collegamenti notturni, in particolare sulle linee “N” e su alcuni autobus che proseguono il servizio oltre la mezzanotte.

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, saranno a rischio tutte le linee notturne contrassegnate con la lettera “N”. Alcuni autobus diurni, tuttavia, continueranno a effettuare regolarmente le corse notturne: tra questi, le linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Anche le linee metropolitane attive fino a tardi potranno garantire il servizio fino all’inizio dello sciopero.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, la situazione sarà invertita: le linee “N” saranno regolarmente in servizio, mentre non saranno garantiti né gli autobus diurni con corse notturne né le metropolitane con orario prolungato. I passeggeri dovranno quindi organizzarsi con largo anticipo per evitare disagi nella fascia notturna post-sciopero.

Sciopero mezzi Roma: orari di bus e metropolitana

Durante tutta la durata dello sciopero mezzi a Roma, le condizioni di accessibilità subiranno restrizioni. Nelle stazioni della rete metropolitana non sarà garantito il funzionamento degli ascensori, delle scale mobili e dei montascale. Anche i bike box Atac resteranno chiusi, tranne che nelle stazioni Ionio e Arco di Travertino. Il deposito e il ritiro delle biciclette potranno avvenire soltanto al di fuori delle fasce a rischio.

Le biglietterie fisiche nelle stazioni metro potrebbero risultare non operative, mentre le biglietterie online e le funzioni di pagamento contactless su autobus, tram e metropolitana resteranno disponibili. I parcheggi di scambio, invece, rimarranno aperti senza limitazioni.

Sciopero mezzi Roma fermi i treni Trenitalia e Italo

Oltre al trasporto pubblico urbano e regionale, lo sciopero mezzi Roma interesserà anche i treni. Il personale di Trenitalia sarà in sciopero dalle ore 21:00 di giovedì 19 giugno fino alle 21:00 di venerdì 20 giugno. Saranno garantiti solo i treni a lunga percorrenza e i servizi minimi essenziali.

I passeggeri sono invitati a consultare il sito ufficiale di Trenitalia per verificare l’elenco aggiornato dei convogli garantiti. Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo

Aggiornamenti durante lo sciopero mezzi Roma

Considerata l’estensione dell’agitazione, si consiglia a tutti i viaggiatori di monitorare costantemente gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali. Le fonti principali sono il sito di ATAC (www.atac.roma.it), il portale Roma Mobilità (www.romamobilita.it) e i profili social ufficiali. Disponibili anche le app dedicate come Muoversi a Roma e Citymapper, che forniscono

Continua a leggere: Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo