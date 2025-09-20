Sciopero mezzi Roma 22 settembre 2025, orari garantiti
Stop di 24 ore su bus, metro e tram con servizio garantito solo in due fasce orarie
Lo sciopero mezzi a Roma del 22 settembre 2025 metterà a dura prova il trasporto pubblico della Capitale. Lunedì 22 settembre è previsto infatti uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Cobas, Cub, Adl e Sgb, che interesserà l’intera rete Atac, i bus dei gestori privati e i collegamenti effettuati in subappalto.
Chi si sposterà a Roma dovrà organizzarsi con attenzione: lo sciopero mezzi avrà conseguenze su metro, tram, autobus e ferrovie urbane, con servizio garantito solo in specifiche fasce orarie.
Sciopero mezzi Roma 22 settembre 2025: orari garantiti
Il trasporto pubblico sarà garantito soltanto in due fasce protette, come previsto dalla legge:
- Da inizio servizio diurno fino alle 8:29.
- Dalle 17:00 alle 19:59.
Durante il resto della giornata lo sciopero mezzi Roma bloccherà gran parte della rete:
- Dalle 8:30 alle 16:59 e
- Dalle 20:00 fino al termine del servizio diurno il servizio non sarà garantito.
Queste limitazioni riguardano autobus, tram, linee metropolitane e ferrovie concesse.
Chi è coinvolto nello sciopero a Roma
Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero mezzi Roma interessa:
- l’intera rete Atac,
- le reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr,
- e tutti i collegamenti effettuati per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.
Ciò significa che anche i bus gestiti da aziende private per conto Atac subiranno interruzioni, rendendo l’agitazione particolarmente estesa.
Sciopero mezzi Roma: notte tra 21 e 22 settembre
Lo sciopero mezzi Roma avrà ripercussioni già dalla notte precedente.
Tra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025:
- Non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, identificate dalla lettera “n”.
- Saranno garantite, invece, le linee diurne con corse oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444 di altro esercente.
Giornata di sciopero del 22 settembre
Durante l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025:
- Garantito il servizio da inizio giornata alle 8:29 e nella fascia serale tra le 17:00 e le 19:59.
- Non garantito il servizio sull’intera rete dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 fino a fine servizio.
- Non garantite le linee diurne con corse programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404, 444.
Queste regole valgono per autobus, tram, metropolitane e per i collegamenti gestiti in subaffidamento.
Sciopero mezzi Roma: notte tra 22 e 23 settembre
Gli effetti dello sciopero mezzi Roma proseguiranno anche nella notte successiva.
Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025:
- Garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle che iniziano con “n”).
- Non garantite, dopo la mezzanotte, le corse delle linee diurne oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444.
