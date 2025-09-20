SCIOPERI

Stop di 24 ore su bus, metro e tram con servizio garantito solo in due fasce orarie

Lo sciopero mezzi a Roma del 22 settembre 2025 metterà a dura prova il trasporto pubblico della Capitale. Lunedì 22 settembre è previsto infatti uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Cobas, Cub, Adl e Sgb, che interesserà l’intera rete Atac, i bus dei gestori privati e i collegamenti effettuati in subappalto.

Chi si sposterà a Roma dovrà organizzarsi con attenzione: lo sciopero mezzi avrà conseguenze su metro, tram, autobus e ferrovie urbane, con servizio garantito solo in specifiche fasce orarie.

Sciopero mezzi Roma 22 settembre 2025: orari garantiti

Il trasporto pubblico sarà garantito soltanto in due fasce protette, come previsto dalla legge:

Da inizio servizio diurno fino alle 8:29 .

. Dalle 17:00 alle 19:59.

Durante il resto della giornata lo sciopero mezzi Roma bloccherà gran parte della rete:

Dalle 8:30 alle 16:59 e

e Dalle 20:00 fino al termine del servizio diurno il servizio non sarà garantito.

Queste limitazioni riguardano autobus, tram, linee metropolitane e ferrovie concesse.

Chi è coinvolto nello sciopero a Roma

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero mezzi Roma interessa:

l’intera rete Atac ,

, le reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap , Autoservizi Tuscia/Bis , Atr ,

, , , e tutti i collegamenti effettuati per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Ciò significa che anche i bus gestiti da aziende private per conto Atac subiranno interruzioni, rendendo l’agitazione particolarmente estesa.

Sciopero mezzi Roma: notte tra 21 e 22 settembre

Lo sciopero mezzi Roma avrà ripercussioni già dalla notte precedente.

Tra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025:

Non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, identificate dalla lettera “n” .

il servizio delle linee bus notturne, identificate dalla lettera . Saranno garantite, invece, le linee diurne con corse oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444 di altro esercente.

Giornata di sciopero del 22 settembre

Durante l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025:

Garantito il servizio da inizio giornata alle 8:29 e nella fascia serale tra le 17:00 e le 19:59.

il servizio da inizio giornata alle 8:29 e nella fascia serale tra le 17:00 e le 19:59. Non garantito il servizio sull’intera rete dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 fino a fine servizio.

il servizio sull’intera rete dalle 8:30 alle 16:59 e dalle 20:00 fino a fine servizio. Non garantite le linee diurne con corse programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404, 444.

Queste regole valgono per autobus, tram, metropolitane e per i collegamenti gestiti in subaffidamento.

Sciopero mezzi Roma: notte tra 22 e 23 settembre

Gli effetti dello sciopero mezzi Roma proseguiranno anche nella notte successiva.

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025:

Garantito il servizio delle linee bus notturne (quelle che iniziano con “n”).

il servizio delle linee bus notturne (quelle che iniziano con “n”). Non garantite, dopo la mezzanotte, le corse delle linee diurne oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444.

