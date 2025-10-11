SCIOPERI

In dettaglio le partenze garantite prima e dopo lo sciopero

Lo sciopero mezzi Napoli di lunedì 13 ottobre 2025 interesserà il personale viaggiante EAV delle linee vesuviane. Lo stop durerà 4 ore, dalle 08:30 alle 12:30, e potrebbe causare disagi ai pendolari che si spostano tra Napoli, Sorrento, Sarno, Poggiomarino e Torre Annunziata.

Durante lo sciopero mezzi Napoli saranno comunque assicurate alcune corse garantite prima e dopo l’interruzione, secondo quanto comunicato dall’azienda EAV.

Orari garantiti EAV durante lo sciopero mezzi Napoli

In occasione dello sciopero mezzi Napoli del 13 ottobre 2025, EAV ha comunicato gli orari garantiti per permettere agli utenti di organizzarsi in anticipo.

Le ultime corse prima dello sciopero e le prime dopo la ripresa del servizio saranno le seguenti:

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Napoli per:

Sorrento – ore 8:05

Sarno – ore 8:10

Torre Annunziata – ore 8:26

Poggiomarino – ore 8:14

Per Napoli da:

Sorrento – ore 8:14

Sarno – ore 8:26

Poggiomarino – ore 8:18

Torre Annunziata – ore 8:44 (treno 4082 proveniente da Poggiomarino)

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Napoli per:

Sorrento – ore 12:53

Sarno – ore 13:34

Poggiomarino – ore 13:02

Torre Annunziata – ore 12:33

Per Napoli da:

Sorrento – ore 13:02

Sarno – ore 13:14

Poggiomarino – ore 13:42

Torre Annunziata – ore 12:45

Durante la fascia oraria compresa tra 08:30 e 12:30, l’effettuazione dei treni dipenderà dal numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Servizi sostitutivi durante lo sciopero mezzi Napoli

Lo sciopero mezzi Napoli del 13 ottobre 2025 non riguarderà i servizi sostitutivi EAV, che circoleranno regolarmente.

Bus e navette sostitutive saranno quindi attive e garantiranno i collegamenti tra le principali località servite dalle linee vesuviane.

Chi deve viaggiare durante lo sciopero mezzi Napoli potrà contare su soluzioni alternative di trasporto, senza variazioni di orario per i collegamenti su gomma.

Motivi dello sciopero mezzi Napoli del 13 ottobre 2025

Lo sciopero mezzi Napoli è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa Confail per questioni legate all’organizzazione aziendale. Si tratta di un sciopero aziendale che riguarda soltanto i lavoratori delle linee vesuviane EAV e non coinvolgerà altri servizi di trasporto pubblico.

L’ultimo sciopero indetto dalla stessa sigla, il 23 luglio 2025, aveva registrato una adesione del 3,39%, dato che fa prevedere una partecipazione contenuta anche per questa nuova protesta.

Continua a leggere Sciopero aerei il 29 ottobre 2025