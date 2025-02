SCIOPERI

In dettaglio gli orari dei mezzi garantiti per EAV, ANM, Busitalia.

Confermato lo sciopero mezzi a Napoli lunedì 24 febbraio 2025 per EAV, ANM e Busitalia.

Lunedì 24 febbraio 2025 si preannuncia un lunedì nero per il trasporto pubblico a Napoli, con uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà EAV, ANM e Busitalia. Lo stop dei mezzi pubblici causerà disagi per lavoratori, pendolari e studenti, con la garanzia del servizio solo in alcune fasce orarie.

Vediamo in dettaglio gli orari dei mezzi garantiti per EAV, ANM, Busitalia.

Sciopero mezzi EAV a Napoli: orari garantiti

L’Organizzazione Sindacale USB ha proclamato lo sciopero per il 24 febbraio per chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori e un aumento delle retribuzioni mensili.

Orari dei mezzi EAV garantiti

Servizio garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Le corse potrebbero subire variazioni a seconda dell’adesione dei lavoratori allo sciopero.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia 5:30 – 08:30):

Da Napoli per:

Sorrento 08:05

Poggiomarino 08:14

Sarno 08:10

Torre Annunziata 08:26 diretto

Baiano 07:43

Per Napoli da:

Sorrento 08:14

Poggiomarino 08:18

Sarno 08:26

Torre Annunziata 08:44

Baiano 08:15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia 16:30 – 19:30):

Da Napoli per:

Sorrento 17:05

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 16:45

Sarno 16:34

San Giorgio per Baiano 16:30

Per Napoli da:

Sorrento 16:38

Poggiomarino 16:42

Sarno 16:50

Torre Annunziata 16:57

Baiano per San Giorgio 16:39

Sciopero mezzi ANM a Napoli: orari garantiti

L’ANM aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore, con stop del servizio dalle 3:01 del 24 febbraio alle 3:00 del 25 febbraio. Le fasce dei mezzi ANM garantiti sono:

Tram, bus, filobus: servizio garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Funicolari (Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto):

Ultima corsa garantita la mattina alle 9:20

Ripresa del servizio alle 17:00, ultima corsa serale 19:50

Metro Linea 1:

Prima corsa mattinale da Piscinola 6:30 , da Garibaldi 7:10

, da Garibaldi Ultima corsa garantita la mattina da Piscinola 9:12 , da Garibaldi 9:07

, da Garibaldi Ripresa del servizio alle 17:00 da Piscinola e alle 17:40 da Garibaldi

e alle Ultima corsa serale garantita da Piscinola 19:33, da Garibaldi 19:28

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra 9:08, da Municipio 9:14.

Sciopero mezzi Busitalia a Napoli: orari garantiti

Anche Busitalia Campania, società del Gruppo FS Italiane, aderisce allo sciopero del 24 febbraio.

Fasce garantite per autobus urbani ed extraurbani: 6:30 – 9:00 e 13:00 – 16:30

Le corse che partiranno prima dell’orario di sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.