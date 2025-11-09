SCIOPERI

Lo sciopero riguarderà le linee Vesuviane: ecco gli orari garantiti e le corse disponibili

Lo sciopero mezzi EAV Napoli del 12 novembre 2025 interesserà le linee Vesuviane per un’intera giornata, con una durata complessiva di 24 ore.

L’agitazione, proclamata dalla O.S. CONFAIL, coinvolgerà il solo personale viaggiante e avrà come motivazione le problematiche di organizzazione aziendale.

Durante l’ultima astensione dal lavoro della stessa organizzazione sindacale, tenutasi il 13 ottobre 2025, la percentuale di adesione era stata del 29,90% per uno sciopero di 4 ore.

Orari mezzi garantiti durante lo sciopero EAV Napoli

Nel giorno dello sciopero mezzi a Napoli il servizio ferroviario sarà garantito esclusivamente nelle fasce di garanzia, dalle 05:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. L’effettuazione delle corse durante le altre ore sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero mezzi EAV Napoli

Fascia 05:30–08:30 – da Napoli per:

Sorrento 08:05

Poggiomarino 08:14

Sarno 08:10

Torre Annunziata (diretto) 08:26

Da Volla per Baiano 08:00

Per Napoli da:

Sorrento 08:14

Poggiomarino 08:18

Sarno 08:26

Torre Annunziata 08:44

Da Baiano per Volla 08:00

Prime partenze garantite dopo la ripresa del servizio

Fascia 16:30–19:30 – da Napoli per:

Sorrento 17:05

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 16:45

Sarno 16:34

Da Volla per Baiano 17:00

Per Napoli da:

Sorrento 16:38

Poggiomarino 16:42

Sarno 16:50

Torre Annunziata 16:57

Da Baiano per Volla 17:00

Ultime corse serali garantite durante lo sciopero mezzi EAV Napoli

Da Napoli per:

Sorrento 19:29

Poggiomarino 19:02

Sarno 18:58

Torre Annunziata 19:09

Da Volla per Baiano 19:00

Per Napoli da:

Sorrento 19:02

Poggiomarino 18:30

Sarno 19:14

Torre Annunziata 19:21

Da Baiano per Volla 19:00

Durante la giornata, l’effettiva disponibilità delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno all’agitazione.

L’EAV raccomanda ai passeggeri di pianificare gli spostamenti in base agli orari indicati e di consultare i canali ufficiali dell’azienda per eventuali aggiornamenti.

