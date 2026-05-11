Sciopero mezzi ATM Milano il 15 maggio 2026
Disagi previsti su tram, bus e metropolitane
Venerdì 15 maggio 2026 è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici ATM a Milano proclamato dal sindacato AL Cobas. Disagi su metropolitane, autobus e tram.
ATM ha comunicato che il servizio potrebbe non essere garantito
dalle ore 8:45 alle 15:00
dopo le ore 18:00 fino al termine del servizio.
Nelle fasce di garanzia, invece, i mezzi dovrebbero circolare regolarmente salvo rallentamenti o variazioni improvvise.
Sciopero ATM Milano 15 maggio 2026: gli orari
Secondo quanto comunicato da ATM, lo sciopero coinvolgerà l’intera rete del trasporto pubblico locale milanese.
Fasce orarie a rischio
Il servizio potrebbe subire cancellazioni o interruzioni:
- dalle 8:45 alle 15:00
- dalle 18:00 fino a fine servizio
Fasce garantite
I mezzi ATM dovrebbero circolare regolarmente:
- dall’inizio del servizio fino alle 8:45
- dalle 15:00 alle 18:00
Lo sciopero potrebbe interessare:
- Linee metropolitane M1, M2, M3, M4 e M5
- Tram
- Autobus urbani
- Filobus
- Linee suburbane e servizi ATM nell’area metropolitana
Perché AL Cobas ha proclamato lo sciopero
Il sindacato AL Cobas ha annunciato lo sciopero contro una serie di questioni legate alla gestione del trasporto pubblico milanese, alle condizioni di lavoro e al futuro di ATM.
Tra le principali motivazioni della protesta figurano:
- Contrarietà alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi ATM
- Richiesta di reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico dati in appalto o subappalto
- Opposizione al progetto “Milano Next”
- Trasformazione di ATM in Azienda Speciale del Comune di Milano
- Maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori
- Migliori condizioni di pulizia e sanificazione dei mezzi
- Critiche alla carenza strutturale di personale
- Riduzione del ricorso agli straordinari
- Trasformazione dei contratti part-time in full-time per chi ne fa richiesta
- Aumento salariale netto di 150 euro per i lavoratori fino al parametro 193
- Migliore gestione delle ferie e rispetto delle normative europee
- Denunce di comportamenti discriminatori e intimidatori da parte di alcuni dirigenti
- Miglioramento della fornitura del vestiario aziendale
Secondo AL Cobas, lo sciopero nasce dalla necessità di tutelare sia i lavoratori sia la qualità del trasporto pubblico locale a Milano e nell’hinterland.
Possibili disagi per chi si sposta a Milano
Lo sciopero ATM del 15 maggio 2026 potrebbe avere un forte impatto sulla mobilità cittadina, soprattutto nelle ore centrali della giornata e in serata.
Si prevedono:
- Tempi di attesa più lunghi
- Corse cancellate
- Stazioni metropolitane temporaneamente chiuse
- Maggiore traffico stradale
- Aumento dell’utilizzo di taxi, car sharing e servizi alternativi
Per chi deve raggiungere uffici, scuole, aeroporti o stazioni ferroviarie, è consigliabile organizzarsi con anticipo.
Come verificare lo stato delle linee ATM
Durante la giornata di sciopero sarà importante controllare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso:
- sito ufficiale ATM
- app ATM Milano
- canali social ATM
- display elettronici nelle stazioni
Le linee potrebbero infatti subire variazioni improvvise in base all’adesione effettiva dei lavoratori allo sciopero.
Adesione agli scioperi precedenti
ATM e i sindacati solitamente comunicano i dati di adesione agli scioperi al termine della giornata di protesta. L’impatto reale dello sciopero del 15 maggio dipenderà dalla partecipazione del personale viaggiante e operativo.
Negli scioperi precedenti del trasporto pubblico milanese si sono registrati livelli di adesione variabili, con conseguenti disagi soprattutto nelle fasce non garantite.
Sciopero ATM Milano 15 maggio 2026: cosa sapere
Riassumendo:
- Sciopero proclamato da AL Cobas
- Data: venerdì 15 maggio 2026
- Servizio non garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18
- Coinvolte metro, autobus, tram e filobus ATM
- Possibili forti disagi alla circolazione a Milano
Chi utilizza i mezzi pubblici è invitato a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e valutare percorsi alternativi per gli spostamenti.
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