SCIOPERI

Disagi previsti su tram, bus e metropolitane

Venerdì 15 maggio 2026 è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici ATM a Milano proclamato dal sindacato AL Cobas. Disagi su metropolitane, autobus e tram.

ATM ha comunicato che il servizio potrebbe non essere garantito

dalle ore 8:45 alle 15:00

dopo le ore 18:00 fino al termine del servizio.

Nelle fasce di garanzia, invece, i mezzi dovrebbero circolare regolarmente salvo rallentamenti o variazioni improvvise.

Sciopero ATM Milano 15 maggio 2026: gli orari

Secondo quanto comunicato da ATM, lo sciopero coinvolgerà l’intera rete del trasporto pubblico locale milanese.

Fasce orarie a rischio

Il servizio potrebbe subire cancellazioni o interruzioni:

dalle 8:45 alle 15:00

dalle 18:00 fino a fine servizio

Fasce garantite

I mezzi ATM dovrebbero circolare regolarmente:

dall’inizio del servizio fino alle 8:45

dalle 15:00 alle 18:00

Lo sciopero potrebbe interessare:

Linee metropolitane M1, M2, M3, M4 e M5

Tram

Autobus urbani

Filobus

Linee suburbane e servizi ATM nell’area metropolitana

Perché AL Cobas ha proclamato lo sciopero

Il sindacato AL Cobas ha annunciato lo sciopero contro una serie di questioni legate alla gestione del trasporto pubblico milanese, alle condizioni di lavoro e al futuro di ATM.

Tra le principali motivazioni della protesta figurano:

Contrarietà alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi ATM

Richiesta di reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico dati in appalto o subappalto

Opposizione al progetto “Milano Next”

Trasformazione di ATM in Azienda Speciale del Comune di Milano

Maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori

Migliori condizioni di pulizia e sanificazione dei mezzi

Critiche alla carenza strutturale di personale

Riduzione del ricorso agli straordinari

Trasformazione dei contratti part-time in full-time per chi ne fa richiesta

Aumento salariale netto di 150 euro per i lavoratori fino al parametro 193

Migliore gestione delle ferie e rispetto delle normative europee

Denunce di comportamenti discriminatori e intimidatori da parte di alcuni dirigenti

Miglioramento della fornitura del vestiario aziendale

Secondo AL Cobas, lo sciopero nasce dalla necessità di tutelare sia i lavoratori sia la qualità del trasporto pubblico locale a Milano e nell’hinterland.

Possibili disagi per chi si sposta a Milano

Lo sciopero ATM del 15 maggio 2026 potrebbe avere un forte impatto sulla mobilità cittadina, soprattutto nelle ore centrali della giornata e in serata.

Si prevedono:

Tempi di attesa più lunghi

Corse cancellate

Stazioni metropolitane temporaneamente chiuse

Maggiore traffico stradale

Aumento dell’utilizzo di taxi, car sharing e servizi alternativi

Per chi deve raggiungere uffici, scuole, aeroporti o stazioni ferroviarie, è consigliabile organizzarsi con anticipo.

Come verificare lo stato delle linee ATM

Durante la giornata di sciopero sarà importante controllare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso:

sito ufficiale ATM

app ATM Milano

canali social ATM

display elettronici nelle stazioni

Le linee potrebbero infatti subire variazioni improvvise in base all’adesione effettiva dei lavoratori allo sciopero.

Adesione agli scioperi precedenti

ATM e i sindacati solitamente comunicano i dati di adesione agli scioperi al termine della giornata di protesta. L’impatto reale dello sciopero del 15 maggio dipenderà dalla partecipazione del personale viaggiante e operativo.

Negli scioperi precedenti del trasporto pubblico milanese si sono registrati livelli di adesione variabili, con conseguenti disagi soprattutto nelle fasce non garantite.

Sciopero ATM Milano 15 maggio 2026: cosa sapere

Riassumendo:

Sciopero proclamato da AL Cobas

Data: venerdì 15 maggio 2026

Servizio non garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18

Coinvolte metro, autobus, tram e filobus ATM

Possibili forti disagi alla circolazione a Milano

Chi utilizza i mezzi pubblici è invitato a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e valutare percorsi alternativi per gli spostamenti.

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