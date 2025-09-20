SCIOPERI

Sciopero dei mezzi ATM Milano confermato per lunedì 22 settembre 2025. Milano si prepara a una giornata di forti disagi per il trasporto pubblico a causa dello sciopero dei mezzi ATM indetto dal sindacato USB Lavoro Privato nell’ambito di una mobilitazione nazionale.

Lo stop, a causa dello sciopero, coinvolgerà metro, tram, autobus e la funicolare Como-Brunate, con possibili interruzioni del servizio e corse ridotte.

Ecco tutti i dettagli su orari, fasce garantite.

Sciopero ATM Milano 22 settembre 2025: mezzi garantiti

ATM ha comunicato che, nella giornata di lunedì 22 settembre 2025, il servizio di metropolitana, tram e autobus potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 e fino al termine del servizio.

Restano garantite le corse fino alle 8:45 del mattino e tra le 15 e le 18, in quanto rientrano nelle fasce protette previste dalla normativa nazionale sul trasporto pubblico locale.

Consigli per chi si sposta a Milano

Per ridurre i disagi durante lo sciopero ATM del 22 settembre 2025 è utile:

Viaggiare nelle fasce garantite (fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18).

(fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18). Utilizzare mezzi alternativi come biciclette, monopattini elettrici, car sharing o taxi.

come biciclette, monopattini elettrici, car sharing o taxi. Seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale di ATM e sui canali social dell’azienda per eventuali modifiche dell’ultimo minuto.

