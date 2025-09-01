Sciopero mezzi Atac a Roma il 4 settembre 2025
Gli orari dello sciopero, le linee garantite e le motivazioni
Sciopero mezzi Atac a Roma, giovedì 4 settembre 2025 dalle ore 8:30 alle ore 12:30, che rischia di bloccare parte importante del trasporto pubblico locale.
La protesta, indetta dal sindacato. Sul, durerà quattro ore e coinvolgerà bus, metro, tram e la ferrovia urbana Termini-Centocelle, con inevitabili disagi per i cittadini.
Lo sciopero dei mezzi Atac a Roma si svolgerà giovedì 4 settembre 2025 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
In questa fascia oraria non saranno garantite le corse sull’intera rete Atac, vale a dire bus, filobus, tram, metropolitane e linea Termini-Centocelle.
Dopo le 12:30 il servizio Atac riprenderà regolarmente, con il progressivo rientro dei mezzi in circolazione.
Sono invece esclusi dallo sciopero i collegamenti gestiti da altri operatori in subaffidamento, che continueranno a funzionare normalmente.
Linee garantite durante lo sciopero dei mezzi Atac a Roma
Anche durante lo sciopero dei mezzi Atac a Roma del 4 settembre 2025, alcune linee resteranno operative.
- Servizi esclusi dalla protesta: Cotral, Astral e i treni Trenitalia non saranno coinvolti. Da segnalare però un altro sciopero Trenitalia in programma dalle ore 21 del 4 settembre alle 18 del 5 settembre.
- Linee bus subaffidate che circoleranno regolarmente: 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669, 980.
- Linee private escluse dallo sciopero Atac Roma: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 080, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.
Motivi dello sciopero a Roma il 4 settembre 2025
Le motivazioni alla base dello sciopero dei mezzi Atac a Roma riguardano diversi temi segnalati dal sindacato Sul:
- gestione dei cambi turno degli operatori di stazione,
- tutela dei pasti del personale front-line,
- applicazione della legge 104,
- premi di produttività,
- sicurezza all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio,
- servizi igienici nei capolinea,
- problematiche del settore biglietterie,
- applicazione della sentenza della Corte di Cassazione relativa alla IV area.
Si tratta di questioni che si aggiungono a un malcontento diffuso nel comparto del trasporto pubblico romano.
Informazioni in tempo reale
Per restare aggiornati sullo sciopero dei mezzi Atac a Roma del 4 settembre 2025, i cittadini possono consultare:
- il sito ufficiale www.atac.roma.it
- l’account X (ex Twitter) @infoatac
- il servizio WhatsApp al numero 335.1990679
- i display e la fonia presenti a bordo e nelle stazioni.
