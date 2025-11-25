SCIOPERI

Sciopero mezzi Atac Roma il 28 novembre 2025 durerà 24 ore, con orari garantiti nelle fasce 8.29 e 17.00-19.59 per limitare i disagi.

La mobilitazione è stata proclamata da Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Cobas e interesserà l’intera rete gestita da Atac, incluse le reti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr. Inoltre, coinvolgerà i collegamenti effettuati da operatori in subaffidamento.

Sciopero mezzi Atac Roma: orari garantiti

Lo sciopero nazionale inizierà alle 00.00 del 28 novembre 2025 e proseguirà fino alle 24.00. Tuttavia, il servizio sarà assicurato nelle fasce di legge, quindi da inizio servizio fino alle 8.29 e poi dalle 17.00 alle 19.59, durante le quali circoleranno i mezzi garantiti. Questa organizzazione mira a contenere i disagi per chi utilizza il trasporto pubblico nella Capitale.

Nel resto della giornata, il servizio non sarà assicurato dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 al termine del servizio diurno. Durante lo sciopero mezzi Atac, non saranno garantite le corse metro A, B/B1 e C dopo le 24.00, così come la linea sostitutiva MC8 Parco di Centocelle-Pantano, programmata dalle 21.30 per lavori sull’infrastruttura ferroviaria.

Sciopero mezzi Atac Roma: servizio notturno e linee interessate

Nella notte tra il 27 e il 28 novembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne contrassegnate dalla lettera “n”. Tuttavia, continueranno a circolare le linee diurne con corse programmate oltre le 24.00 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre, il servizio delle linee bus notturne sarà garantito, pur restando valide le limitazioni previste.

Durante lo sciopero mezzi Atac Roma, nelle stazioni metroferroviarie aperte non sarà assicurato il funzionamento di ascensori, scale mobili e montascale, con possibile riduzione dell’accessibilità per alcuni passeggeri.

Accessibilità, biglietterie, parcheggi e informazioni

Nel corso dello sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio resteranno accessibili.

I mezzi garantiti potranno essere utilizzati nelle fasce protette, mentre i bike box non saranno disponibili, tranne nelle stazioni Ionio e Arco di Travertino. Il servizio online resterà sempre operativo per l’acquisto dei titoli di viaggio e per pagamenti a bordo.

Per aggiornamenti sullo sciopero mezzi Atac Roma, i cittadini potranno consultare InfoAtac tramite sito web, Twitter, WhatsApp, display di bordo e sistema sonoro nelle stazioni.

