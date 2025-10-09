SCIOPERI

In dettagli gli orari e fasce di garanzia di metro, bus e linee notturne

Un nuovo sciopero mezzi Atac Roma il 10 ottobre 2025. La protesta, indetta da diverse sigle sindacali, coinvolgerà l’intera rete del trasporto pubblico cittadino: autobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane.

Di seguito tutti i dettagli su orari, fasce di garanzia, linee interessate e motivazioni dell’agitazione.

Sciopero mezzi Atac Roma 10 ottobre 2025

Durante lo sciopero Atac di Roma del 10 ottobre 2025, sono previsti due diversi scioperi. Uno sciopero di 24 ore proclamato dal Sindacato Unitario Lavoratori (SUL). Uno sciopero di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, proclamato da USB Lavoro Privato e ORSA TPL.

Entrambe le proteste riguarderanno l’intera rete dei mezzi Atac, con ripercussioni significative su bus, tram e metro di Roma.

Sciopero mezzi Atac Roma: orari e fasce di garanzia

Come previsto dalla normativa, durante lo sciopero mezzi a Roma il servizio sarà garantito solo in alcune fasce orarie per metro, bus e linee notturne.

Le fasce di garanzia per venerdì 10 ottobre 2025 sono dall’inizio del servizio diurno alle ore 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.

Nelle altre fasce orarie, ovvero, dalle 8:30 alle 16:59 e dopo le 20:00, il servizio non sarà garantito. Si prevedono forti ritardi o soppressioni dei mezzi su tutta la rete.

Sciopero mezzi Atac Roma: linee escluse

Non tutte le linee saranno coinvolte nello sciopero mezzi Atac Roma. Restano escluse le linee gestite in subaffidamento per conto di Atac: 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435 (eccetto la corsa delle 6:32 da via Dante da Maiano), 500, 515, 551, 669 e 980.

Sono inoltre escluse le linee gestite da altri operatori attivi nel territorio di Roma Capitale.

Sciopero mezzi Atac Roma: metro, bus e linee notturne

Notte tra 9 e 10 ottobre 2025

Non garantito il servizio delle linee notturne (N) .

il servizio delle . Garantite le corse diurne con programmazione oltre le 24 e le linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916.

Giornata del 10 ottobre 2025

Garantito il servizio da inizio giornata alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59 .

il servizio e . Non garantito dalle 8:30 alle 16:59 e dopo le 20:00 fino a fine servizio.

dalle e dopo le fino a fine servizio. Non garantite le corse oltre le 24 e le linee metro A, B/B1 e C dopo la mezzanotte.

Notte tra 10 e 11 ottobre 2025

Garantito il servizio delle linee bus notturne (N) .

il servizio delle . Non garantite le linee diurne con corse dopo le 24 e le corse notturne di 8, 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 .

le linee diurne con corse dopo le 24 e le corse notturne di . Non garantite le corse metro A, B/B1, C oltre la mezzanotte.

Sciopero mezzi Atac Roma: accessibilità e servizi in stazione

Durante lo sciopero mezzi a Roma, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno aperte non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Chi ha esigenze di mobilità ridotta dovrà pianificare con attenzione i propri spostamenti.

Sciopero mezzi Atac Roma: biglietterie, parcheggi e bike parking

Nel corso dello sciopero Atac di Roma:

non è garantito il servizio delle biglietterie fisiche;

il servizio delle biglietterie fisiche; i parcheggi di interscambio restano aperti ;

restano ; le biglietterie online funzionano regolarmente;

funzionano regolarmente; i bike box non saranno accessibili, tranne nelle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino ;

non saranno accessibili, tranne nelle stazioni ; i locker per il ritiro pacchi non saranno utilizzabili nelle stazioni chiuse.

È possibile acquistare i biglietti online, in stazione o a bordo dei mezzi Atac con carte di credito e debito.

