SCIOPERI

Sciopero mezzi Atac a Roma, venerdì 3 ottobre 2025 di 24 ore, che rischia di bloccare parte importante del trasporto pubblico locale.

La protesta, indetta dai sindacati Cgil, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e la Confederazione COBAS durerà ventiquattro ore e coinvolgerà bus, metro, tram e la ferrovia urbana Termini-Centocelle, con inevitabili disagi per i cittadini.

Sciopero mezzi Atac Roma 3 ottobre 2025

Lo sciopero dei mezzi Atac a Roma si svolgerà venerdì 3 ottobre 2025 per 24 ore.

Durante la giornata non saranno garantite le corse sull’intera rete Atac, vale a dire bus, filobus, tram, metropolitane e linea Termini-Centocelle.

Durante lo sciopero, il servizio sulla rete di trasporto pubblico Atac sarà garantito durante le fasce di legge da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

A Roma lo sciopero mezzi riguarda l’intera rete Atac, le reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap; Autoservizi Tuscia/Bis, Atr e i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento.

Linee garantite durante lo sciopero dei mezzi Atac a Roma

Lo sciopero mezzi Atac a Roma tra giovedì 2 e sabato 4 ottobre 2025 avrà conseguenze importanti su bus, tram e metropolitana. L’agitazione interesserà sia il servizio diurno che quello notturno, con fasce di garanzia limitate. Ecco nel dettaglio gli orari e le linee garantite e non garantite.

Notte tra il 2 e il 3 ottobre

Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre non sarà garantito il servizio dei bus notturni, ovvero le linee Atac la cui sigla inizia con “n”.

Restano invece garantite le corse delle linee diurne programmate oltre la mezzanotte, comprese le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee 314, 404 e 444 di altro esercente.

Venerdì 3 ottobre: fasce di garanzia

Durante la giornata di venerdì 3 ottobre lo sciopero mezzi Atac a Roma prevede corse garantite su tutta la rete:

da inizio servizio fino alle ore 8.29

dalle ore 17.00 alle ore 19.59

Il servizio non sarà invece garantito nelle fasce comprese tra le 8.30 e le 16.59 e dalle 20.00 fino al termine del servizio diurno.

Non verranno inoltre effettuate:

le corse delle linee diurne programmate oltre le ore 24

le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980

le corse delle linee 314, 404, 444 di altro esercente

le corse delle linee A e B/B1 della metropolitana oltre la mezzanotte

le corse dei bus sostitutivi della metro C (MC–MC3) oltre le ore 24

Notte tra il 3 e il 4 ottobre

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre sarà garantito il servizio dei bus notturni Atac (linee con denominazione che inizia per “n”).

Non saranno invece garantite le corse delle linee diurne dopo la mezzanotte, le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, quelle delle linee 314, 404, 444 di altro esercente, oltre alle corse delle linee A e B/B1 della metropolitana e dei bus sostitutivi della metro C (MC–MC3).

Informazioni in tempo reale

Per restare aggiornati sullo sciopero dei mezzi Atac a Roma del 3 ottobre 2025, i cittadini possono consultare:

il sito ufficiale www.atac.roma.it

l’account X (ex Twitter) @infoatac

il servizio WhatsApp al numero 335.1990679

i display e la fonia presenti a bordo e nelle stazioni.

