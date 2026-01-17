SCIOPERI

Lo sciopero mezzi a Napoli il 19 gennaio 2026 riguarda il servizio ferroviario della Circumvesuviana, gestito da EAV. Lo sciopero di 24 ore coinvolge esclusivamente il personale viaggiante.

Lo stop della Circumvesuviana causerà disagi nei collegamenti tra Napoli e l’area vesuviana per passeggeri e pendolari.

Sciopero Circumvesuviana del 19 gennaio 2026

Per lunedì 19 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore dall’organizzazione sindacale CONFAIL. La motivazione indicata riguarda problematiche di organizzazione aziendale. Nell’ultima proclamazione della stessa sigla, avvenuta il 12 novembre 2025, l’adesione allo sciopero aveva raggiunto il 47%, un dato che fa prevedere possibili disagi anche in questa occasione.

Durante l’intera giornata, la circolazione dei treni della Circumvesuviana, al di fuori delle fasce protette, dipenderà dal numero effettivo di lavoratori aderenti allo sciopero.

Sciopero mezzi a Napoli: orari garantiti

In occasione dello sciopero mezzi a Napoli del 19 gennaio 2026, EAV garantirà il servizio Circumvesuviana esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 05:30 alle ore 08:30

dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Fuori da questi intervalli, le corse potranno subire cancellazioni o riduzioni anche significative.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (05:30 – 08:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 08:05

Poggiomarino: 08:14

Sarno: 08:10

Torre Annunziata: 08:26 diretto

Da Volla per Baiano: 08:09

Verso Napoli da:

Sorrento: 08:14

Poggiomarino: 08:18

Sarno: 08:26

Torre Annunziata: 08:44 (treno 4082 da Poggiomarino)

Da Baiano per Volla: 08:00

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (16:30 – 19:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 17:05

Poggiomarino: 16:38

Torre Annunziata: 16:45

Sarno: 16:34

Da Volla per Baiano: 17:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 16:38

Poggiomarino: 16:42

Sarno: 16:50

Torre Annunziata: 16:57

Da Baiano per Volla: 17:00

Ultime corse garantite serali (entro le 19:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 19:29

Poggiomarino: 19:02

Sarno: 18:58

Torre Annunziata: 19:09

Da Volla per Baiano: 19:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 19:02

Poggiomarino: 18:30

Sarno: 19:14

Torre Annunziata: 19:21

Da Baiano per Volla: 19:00

Disagi per pendolari e viaggiatori

Lo sciopero mezzi a Napoli del 19 gennaio 2026 potrebbe provocare disservizi soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il servizio Circumvesuviana non è garantito. Pendolari, studenti e lavoratori diretti verso Napoli o i comuni dell’area vesuviana sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti, facendo riferimento alle fasce protette e agli orari delle ultime partenze.

EAV invita inoltre a seguire eventuali aggiornamenti, poiché l’effettiva circolazione dei treni durante lo sciopero resterà strettamente collegata al livello di adesione del personale viaggiante.

Leggi anche: ZTL, le associazioni al MIT chiedono regole certe per trasporto merci e autobus