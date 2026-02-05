SCIOPERI

Ecco città, orari e luoghi delle manifestazioni previste nei porti italiani ed europei durante la giornata di sciopero

Sciopero dei lavoratori portuali 6 febbraio 2026. Coinvolgerà numerosi porti italiani ed europei con possibili ripercussioni sul trasporto marittimo e sulle attività della logistica.

La mobilitazione è proclamata in Italia da USB Lavoro Privato e sostenuta da organizzazioni sindacali di diversi Paesi.

Lo sciopero del 6 febbraio 2026 durerà 24 ore. RIguarda i lavoratori portuali, gli addetti ai terminal e i lavoratori delle società che operano nei porti.

Si tratta di una protesta organizzata a livello internazionale che vedrà la partecipazione di circa 21 porti tra Mediterraneo ed Europa, con iniziative e manifestazioni coordinate in contemporanea.

Sciopero lavoratori portuali 6 febbraio 2026, le motivazioni

Lo sciopero dei lavoratori portuali del 6 febbraio 2026 è indetto da più organizzazioni sindacali europee e mediterranee. Presenti i porti della della Grecia, dei Paesi Baschi, della Turchia, del Marocco e dell’Italia.

La giornata è stata presentata come un’azione internazionale comune con diverse rivendicazioni legate al lavoro portuale e al contesto economico e geopolitico. Tra le motivazioni indicate:

richiesta di tutela dei diritti dei lavoratori del comparto portuale;

opposizione agli effetti economici e sociali legati ai conflitti internazionali;

attenzione alle condizioni di sicurezza e salute nei porti;

timori legati a possibili processi di automazione e privatizzazione nel settore;

richiesta di mantenere gli scali come infrastrutture civili e strategiche per il commercio.

I porti italiani coinvolti nello sciopero del 6 febbraio 2026

In Italia lo sciopero lavoratori portuali 6 febbraio 2026 interesserà diversi scali marittimi con presidi e manifestazioni nel pomeriggio. Le iniziative principali sono previste nelle seguenti città:

Genova – Varco San Benigno (ore 18.30)

Livorno – Piazza 4 Mori (ore 17.30)

Trieste – sede Autorità portuale (ore 17.30)

Ravenna – Via Antico Squero 31 (ore 15.00)

Ancona – Piazza del Crocifisso (ore 18.00)

Civitavecchia – Piazza Pietro Guglielmotti (ore 18.00)

Salerno – varco principale del porto (ore 17.00)

Bari – terminal porto (ore 16.00)

Crotone – Piazza Marinai d’Italia (ore 17.30)

Palermo – Varco Santa Lucia (ore 16.30)

Cagliari – via Roma lato porto (ore 17.00)

L’adesione allo sciopero potrà incidere sulle operazioni di carico e scarico merci, sulle attività terminalistiche e sui servizi collegati alla logistica portuale.

Mobilitazione internazionale in Europa e nel Mediterraneo

Oltre all’Italia, lo sciopero lavoratori portuali 6 febbraio 2026 coinvolgerà diversi porti strategici del Mediterraneo e dell’Europa, con iniziative coordinate in contemporanea.

Sono previste manifestazioni e presidi a:

Pireo ed Elefsina in Grecia;

Bilbao e Pasaia/San Sebastian nei Paesi Baschi;

Mersin in Turchia;

Tangeri in Marocco.

In alcune città europee, come Amburgo, Brema e Marsiglia, sono state annunciate iniziative di sostegno e presidi in solidarietà con i lavoratori portuali.

Possibili effetti su trasporto marittimo e logistica

Lo sciopero lavoratori portuali 6 febbraio 2026 potrebbe provocare rallentamenti nelle attività dei porti, soprattutto nelle operazioni legate alla movimentazione delle merci. Le conseguenze potrebbero riguardare:

gestione dei container;

traffico commerciale marittimo;

tempi di carico e scarico;

organizzazione della filiera logistica collegata ai porti.

L’impatto reale varierà da porto a porto in base alla partecipazione dei lavoratori e alla gestione dei servizi minimi.

Una giornata di mobilitazione coordinata tra più Paesi

Lo sciopero lavoratori portuali 6 febbraio 2026 rappresenta una delle principali mobilitazioni internazionali del comparto negli ultimi anni, con iniziative organizzate contemporaneamente in numerosi scali. La giornata è stata pensata come un momento di protesta comune tra lavoratori di diversi Paesi, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle condizioni del settore portuale e sulle trasformazioni in atto nella logistica marittima.

Nel corso della giornata sono previsti aggiornamenti e collegamenti dalle diverse città coinvolte, con interventi e testimonianze dai principali porti italiani ed europei.

Leggi anche: Trasporto marittimo: come chiude il 2025 e come parte il 2026