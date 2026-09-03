SCIOPERI

Sciopero treni Italo tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026. Chi ha già il biglietto dovrebbe controllare subito il numero del proprio treno.

Lo sciopero parte alle 21:18 di lunedì 7 settembre. Si chiude alle 21:17 di martedì 8 settembre.

Nel frattempo Italo ha messo online la lista dei treni garantiti. Serve per capire quali corse resteranno operative durante la protesta.

Sciopero treni Italo 7 e 8 settembre: gli orari

La protesta coprirà quasi tutta la giornata di martedì 8 settembre. Nelle ore interessate potranno quindi verificarsi cancellazioni, variazioni o modifiche alla circolazione.

Chi deve partire farebbe bene a controllare il numero esatto del proprio treno. La tratta, da sola, non basta per capire se la corsa sarà effettuata.

Quali sono i treni garantiti Italo

Nel documento pubblicato dalla compagnia sono riportati numero del treno, stazione di partenza, destinazione e orario.

Le corse assicurate durante lo sciopero sono indicate chiaramente con la dicitura “GARANTITO”.

La lista comprende collegamenti su diverse direttrici dell’Alta Velocità, con città come Torino, Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Brescia, Bolzano, Udine e Reggio Calabria.

L’elenco completo è disponibile nel documento ufficiale Italo dedicato ai treni garantiti.

Attenzione anche ai treni fuori fascia sciopero

Nel documento compaiono anche alcune corse indicate come “fuori fascia sciopero”.

Si tratta di treni che possono completare il viaggio perché l’arrivo previsto rientra entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Per questo motivo è importante leggere con attenzione la voce associata alla propria corsa e non limitarsi a cercare soltanto la parola “garantito”.

Cosa controllare prima di partire

Prima di andare in stazione è consigliabile verificare ancora una volta il numero del treno e le eventuali comunicazioni ricevute da Italo.

Per ulteriori informazioni la compagnia indica anche Italo Assistenza al numero 892020, servizio a pagamento.

Chi viaggia il 7 o l’8 settembre dovrebbe quindi controllare la lista ufficiale nelle ore precedenti alla partenza. Una verifica veloce può evitare di arrivare in stazione senza sapere se il proprio collegamento sarà effettivamente operativo.

Il controllo è particolarmente utile per chi ha coincidenze, appuntamenti o deve raggiungere aeroporti e stazioni lontane. In questi casi, conoscere la situazione della corsa aiuta a organizzare alternative di viaggio.

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