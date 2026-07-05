SCIOPERI

È stato proclamato uno sciopero treni Italo della durata di 23 ore, che inizierà alle ore 03:00 del 9 luglio 2026 per terminare alle ore 02:00 del 10 luglio 2026. Alcuni treni Italo potrebbero subire cancellazioni o variazioni sull’intera rete nazionale.

Per ridurre i disagi, la compagnia ha pubblicato i treni garantiti che circoleranno regolarmente.

Lo sciopero Italo del 9 luglio 2026 potrebbe quindi avere effetti sulla circolazione ferroviaria, soprattutto per i passeggeri che hanno programmato uno spostamento nella giornata interessata dalla mobilitazione.

Per questo motivo, è importante controllare in anticipo se il proprio collegamento rientra tra i treni garantiti.

Italo lista dei treni garantiti durante lo sciopero

Per limitare i disagi ai viaggiatori, Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti per il 9 luglio 2026. Si tratta dei collegamenti che, salvo ulteriori aggiornamenti, dovrebbero circolare regolarmente anche durante lo sciopero.

CONSULTA LISTA TRENI GARANTITI

La lista completa dei treni garantiti Italo è disponibile anche sul sito ufficiale della compagnia e tramite l’app Italo. Prima di partire, i passeggeri devono verificare il numero del proprio treno, indicato sul biglietto, e controllare se compare nell’elenco dei convogli assicurati.

È importante non basarsi soltanto sulla tratta o sull’orario di partenza. Per capire se un collegamento è garantito durante lo sciopero Italo, bisogna controllare sempre il numero identificativo del treno.

Sciopero Italo 9 luglio 2026: orari e durata

Lo sciopero Italo è previsto dalle ore 03:00 di giovedì 9 luglio 2026 alle ore 02:00 di venerdì 10 luglio 2026. La protesta riguarda il personale della compagnia e può comportare modifiche al servizio ferroviario ad alta velocità.

Durante la fascia di sciopero, alcuni treni Italo potrebbero essere cancellati, subire ritardi o essere oggetto di variazioni di orario. Le modifiche al servizio possono verificarsi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero o dopo la sua conclusione, a causa della riorganizzazione della circolazione.

Come verificare se il proprio treno Italo è garantito

Per sapere se il proprio viaggio sarà effettuato durante lo sciopero Italo del 9 luglio 2026, è necessario consultare la lista treni garantiti. Il controllo deve essere fatto prima di raggiungere la stazione, soprattutto se la partenza è prevista nella fascia interessata dalla protesta.

I viaggiatori possono verificare i treni garantiti anche attraverso:

il sito ufficiale Italo Treno;

l’app ufficiale Italo;

le comunicazioni ricevute via email o SMS;

il personale di assistenza in stazione;

i monitor e gli annunci presenti nelle stazioni.

Un ultimo controllo poco prima della partenza è sempre consigliato, perché la circolazione potrebbe subire aggiornamenti anche nella stessa giornata.

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