SCIOPERI

Sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino mercoledì 24 giugno 2026: bus, tram e linee suburbane potranno fermarsi dalle 18:00 alle 22:00.

La protesta durerà quattro ore e riguarda il personale viaggiante urbano e suburbano, con possibili disagi soprattutto nella fascia serale, tra rientri dal lavoro, spostamenti verso il centro e coincidenze con altri trasporti.

Sciopero GTT Torino: orari dello stop

La fascia indicata da GTT è quella compresa tra le 18:00 e le 22:00. In queste ore il servizio urbano-suburbano potrà non essere regolare: alcune corse potrebbero saltare, altre subire ritardi o passare con frequenze ridotte rispetto al normale.

L’azienda ha comunicato che sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. In pratica, i mezzi partiti prima delle 18:00 dovrebbero completare il percorso previsto, senza interrompere la corsa a metà tratta.

Mezzi pubblici garantiti e servizi a rischio

I mezzi pubblici più esposti ai disagi sono autobus urbani, tram e linee suburbane GTT. La metropolitana, invece, svolgerà servizio regolare. Regolare anche il servizio extraurbano, salvo eventuali aggiornamenti nelle ore precedenti alla protesta, da controllare sempre sui canali ufficiali prima della partenza, soprattutto se si viaggia nelle ore serali.

Per i passeggeri questa è l’informazione più utile: chi può spostarsi con la metro avrà un’alternativa più sicura, mentre chi dipende da bus e tram dovrà organizzarsi con maggiore anticipo.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero dei trasporti è sostenuto da Filt-Cgil e Faisa Cisal. Alla base della protesta ci sono diverse tematiche aziendali e il mancato esito positivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

Nel documento di proclamazione, la RSU Viaggiante urbano e suburbano GTT sostiene di non aver ottenuto dall’azienda impegni concreti sulle problematiche sollevate. Da qui la scelta di proclamare una prima azione di sciopero aziendale della durata di quattro ore.

Cosa fare prima di partire

Chi deve muoversi a Torino tra le 18:00 e le 22:00 dovrebbe controllare gli avvisi ufficiali GTT prima di uscire. Meglio anticipare gli spostamenti, verificare le ultime corse utili e prevedere qualche minuto in più per coincidenze, appuntamenti o rientri a casa.

In sintesi, lo sciopero GTT a Torino interesserà bus, tram e trasporti urbani e suburbani. Metropolitana e servizio extraurbano resteranno regolari.

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