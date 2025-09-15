SCIOPERI

Il 22 settembre 2025 è previsto uno sciopero generale trasporti che interesserà treni, mezzi pubblici, taxi, trasporto merci, logistica e settore marittimo.

Lo sciopero trasporti, proclamato da USB, CUB, SGB, ADL Varese e USI-CIT, coinvolgerà tutti i lavoratori del trasporto pubblici e privati, anche non iscritti a organizzazioni sindacali, e avrà una durata di 24 ore.

Si prevede un impatto significativo su spostamenti, collegamenti e catene di approvvigionamento in tutto il Paese.

Sciopero generale trasporti: orari e modalità

Lo sciopero generale dei trasporti del 22 settembre 2025 avrà modalità e orari differenziati a seconda del settore:

Sciopero treni e ferrovie per USB dalle 21.00 di domenica 21 settembre alle 20.59 di lunedì 22 settembre; CUB/SGB/ADL Varese/USI-CIT dalle 21.00 del 21 settembre alle 21.00 del 22 settembre.

Sciopero mezzi di trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane) di 24 ore, con fasce di garanzia stabilite a livello territoriale.

Taxi con sospensione del servizio per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59.

Trasporto merci e logistica con blocco di 24 ore, con possibili interruzioni nelle attività di carico, scarico e distribuzione.

Sciopero settore marittimo e portuale con fermo totale per 24 ore, con conseguenti rallentamenti nei principali porti, tra cui Genova, Venezia e Ancona.

Autostrade (secondo proclamazione CUB/SGB): dalle 22.00 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre.

Come previsto dalla legge 146/90, durante lo sciopero gentageneralele dei trasporti saranno garantiti i servizi minimi essenziali, che saranno comunicati dalle aziende di settore nei giorni precedenti la mobilitazione.

Disagi previsti a causa dello sciopero trasporti

Lo sciopero generale trasporti avrà effetti rilevanti su cittadini e imprese.

Si prevedono:

Cancellazioni e ritardi per i treni regionali, Intercity e Alta Velocità , con circolazione ridotta ai convogli garantiti.

, con circolazione ridotta ai convogli garantiti. Forti limitazioni nei servizi di autobus, tram e metropolitane , in particolare nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino.

, in particolare nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino. Sospensione totale del servizio taxi , con difficoltà negli spostamenti verso stazioni e aeroporti.

, con difficoltà negli spostamenti verso stazioni e aeroporti. Blocco parziale o totale nel trasporto merci e nella logistica , con conseguenti ritardi nella distribuzione di beni essenziali e prodotti alimentari.

, con conseguenti ritardi nella distribuzione di beni essenziali e prodotti alimentari. Rallentamenti nel settore marittimo e portuale, con possibili ripercussioni su importazioni ed esportazioni.

Le aziende di trasporto ferroviario, urbano e marittimo pubblicheranno le liste ufficiali dei servizi minimi garantiti poco prima della data dello sciopero.

Indicazioni per viaggiatori e pendolari

Chi deve viaggiare il 22 settembre 2025, giorno dello sciopero generale trasporti è invitato a pianificare in anticipo:

Verificare gli orari dei treni sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo e consultare l’elenco dei convogli garantiti.

sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo e consultare l’elenco dei convogli garantiti. Controllare gli avvisi delle aziende TPL per conoscere le fasce orarie di garanzia di autobus, tram e metropolitane.

per conoscere le fasce orarie di garanzia di autobus, tram e metropolitane. Organizzare eventuali spostamenti in taxi in giorni alternativi , considerando la sospensione totale del servizio.

, considerando la sospensione totale del servizio. Valutare soluzioni alternative come car sharing, car pooling o smart working, se compatibili con le proprie esigenze.

Motivi dello sciopero trasporti

Le motivazioni dello sciopero generale trasporti del 22 settembre 2025 uniscono aspetti sindacali e questioni internazionali. Secondo le organizzazioni promotrici, la protesta nasce per:

esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza , denunciando il blocco degli aiuti umanitari e la mancata risposta da parte dell’Unione Europea e del Governo italiano;

, denunciando il blocco degli aiuti umanitari e la mancata risposta da parte dell’Unione Europea e del Governo italiano; contrastare l’economia di guerra e la riconversione di stabilimenti industriali civili verso la produzione militare, come nel caso della Flextronics di Trieste;

e la riconversione di stabilimenti industriali civili verso la produzione militare, come nel caso della Flextronics di Trieste; difendere i diritti dei lavoratori, chiedendo salari adeguati, migliori condizioni di sicurezza e maggiori investimenti nel welfare.

L’USB ha inoltre precisato che, in caso di aggravamento della situazione internazionale, lo sciopero generale trasporti potrebbe essere anticipato, come previsto dall’articolo 2, comma 7 della legge 146/90.

Dimensione nazionale e internazionale della mobilitazione

Lo sciopero generale trasporti del 22 settembre 2025 non ha solo una valenza sindacale.

Durante l’assemblea nazionale di Genova, USB e le sigle aderenti hanno annunciato azioni coordinate per:

sostenere la missione umanitaria Global Sumud Flotilla , diretta verso Gaza;

, diretta verso Gaza; bloccare porti strategici italiani ed europei , interrompendo forniture militari verso Israele;

, interrompendo forniture militari verso Israele; esercitare pressioni sulle istituzioni italiane ed europee per interrompere rapporti economici con aziende legate all’industria bellica.

Studenti, movimenti sociali e lavoratori della logistica hanno già annunciato blocchi nei porti di Genova, Venezia e Ancona, ampliando così la portata internazionale della mobilitazione.

