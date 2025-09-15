Sciopero generale trasporti 22 settembre 2025: stop a treni, mezzi pubblici, taxi, trasporto merci, logistica e marittimo
Il dettaglio degli orari per ogni settore coinvolto nello sciopero
Il 22 settembre 2025 è previsto uno sciopero generale trasporti che interesserà treni, mezzi pubblici, taxi, trasporto merci, logistica e settore marittimo.
Lo sciopero trasporti, proclamato da USB, CUB, SGB, ADL Varese e USI-CIT, coinvolgerà tutti i lavoratori del trasporto pubblici e privati, anche non iscritti a organizzazioni sindacali, e avrà una durata di 24 ore.
Si prevede un impatto significativo su spostamenti, collegamenti e catene di approvvigionamento in tutto il Paese.
Sciopero generale trasporti: orari e modalità
Lo sciopero generale dei trasporti del 22 settembre 2025 avrà modalità e orari differenziati a seconda del settore:
Sciopero treni e ferrovie per USB dalle 21.00 di domenica 21 settembre alle 20.59 di lunedì 22 settembre; CUB/SGB/ADL Varese/USI-CIT dalle 21.00 del 21 settembre alle 21.00 del 22 settembre.
Sciopero mezzi di trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitane) di 24 ore, con fasce di garanzia stabilite a livello territoriale.
Taxi con sospensione del servizio per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59.
Trasporto merci e logistica con blocco di 24 ore, con possibili interruzioni nelle attività di carico, scarico e distribuzione.
Sciopero settore marittimo e portuale con fermo totale per 24 ore, con conseguenti rallentamenti nei principali porti, tra cui Genova, Venezia e Ancona.
Autostrade (secondo proclamazione CUB/SGB): dalle 22.00 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre.
Come previsto dalla legge 146/90, durante lo sciopero gentageneralele dei trasporti saranno garantiti i servizi minimi essenziali, che saranno comunicati dalle aziende di settore nei giorni precedenti la mobilitazione.
Disagi previsti a causa dello sciopero trasporti
Lo sciopero generale trasporti avrà effetti rilevanti su cittadini e imprese.
Si prevedono:
- Cancellazioni e ritardi per i treni regionali, Intercity e Alta Velocità, con circolazione ridotta ai convogli garantiti.
- Forti limitazioni nei servizi di autobus, tram e metropolitane, in particolare nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino.
- Sospensione totale del servizio taxi, con difficoltà negli spostamenti verso stazioni e aeroporti.
- Blocco parziale o totale nel trasporto merci e nella logistica, con conseguenti ritardi nella distribuzione di beni essenziali e prodotti alimentari.
- Rallentamenti nel settore marittimo e portuale, con possibili ripercussioni su importazioni ed esportazioni.
Le aziende di trasporto ferroviario, urbano e marittimo pubblicheranno le liste ufficiali dei servizi minimi garantiti poco prima della data dello sciopero.
Indicazioni per viaggiatori e pendolari
Chi deve viaggiare il 22 settembre 2025, giorno dello sciopero generale trasporti è invitato a pianificare in anticipo:
- Verificare gli orari dei treni sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo e consultare l’elenco dei convogli garantiti.
- Controllare gli avvisi delle aziende TPL per conoscere le fasce orarie di garanzia di autobus, tram e metropolitane.
- Organizzare eventuali spostamenti in taxi in giorni alternativi, considerando la sospensione totale del servizio.
- Valutare soluzioni alternative come car sharing, car pooling o smart working, se compatibili con le proprie esigenze.
Motivi dello sciopero trasporti
Le motivazioni dello sciopero generale trasporti del 22 settembre 2025 uniscono aspetti sindacali e questioni internazionali. Secondo le organizzazioni promotrici, la protesta nasce per:
- esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza, denunciando il blocco degli aiuti umanitari e la mancata risposta da parte dell’Unione Europea e del Governo italiano;
- contrastare l’economia di guerra e la riconversione di stabilimenti industriali civili verso la produzione militare, come nel caso della Flextronics di Trieste;
- difendere i diritti dei lavoratori, chiedendo salari adeguati, migliori condizioni di sicurezza e maggiori investimenti nel welfare.
L’USB ha inoltre precisato che, in caso di aggravamento della situazione internazionale, lo sciopero generale trasporti potrebbe essere anticipato, come previsto dall’articolo 2, comma 7 della legge 146/90.
Dimensione nazionale e internazionale della mobilitazione
Lo sciopero generale trasporti del 22 settembre 2025 non ha solo una valenza sindacale.
Durante l’assemblea nazionale di Genova, USB e le sigle aderenti hanno annunciato azioni coordinate per:
- sostenere la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza;
- bloccare porti strategici italiani ed europei, interrompendo forniture militari verso Israele;
- esercitare pressioni sulle istituzioni italiane ed europee per interrompere rapporti economici con aziende legate all’industria bellica.
Studenti, movimenti sociali e lavoratori della logistica hanno già annunciato blocchi nei porti di Genova, Venezia e Ancona, ampliando così la portata internazionale della mobilitazione.
