SCIOPERI

Lo sciopero generale 1 maggio 2026 non coinvolgerà il trasporto aereo e ferroviario. La conferma arriva da un atto ufficiale della Commissione di Garanzia sugli scioperi, che ha disposto limitazioni precise alla mobilitazione proclamata da USI-CIT.

Si tratta di un elemento centrale per comprendere l’impatto reale dello sciopero in una delle giornate con maggiore mobilità dell’anno.

Il provvedimento ufficiale: cosa stabilisce la Commissione

Nel provvedimento n. 285/26, adottato il 10 marzo 2026, la Commissione interviene sulla proclamazione di uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 1° maggio.

Il documento evidenzia una violazione del periodo di franchigia, previsto dalla normativa sui servizi pubblici essenziali (legge 146/1990).

Il provvedimento fa riferimento alla franchigia in vigore tra il 24 aprile e il 2 maggio, periodo in cui gli scioperi nel trasporto passeggeri sono limitati. Da qui l’indicazione di escludere il settore dalla mobilitazione del 1° maggio.

Aerei e treni: esclusi dallo sciopero

Il provvedimento elenca in modo esplicito i settori coinvolti dalla franchigia. Tra questi rientrano:

trasporto aereo

trasporto ferroviario

attività connesse al servizio ferroviario

Tali servizi, essendo soggetti a limitazioni normative nel periodo indicato, non possono essere interessati dallo sciopero del 1° maggio 2026.

Per i passeggeri, questo si traduce in:

operatività regolare dei voli

circolazione dei treni secondo programmazione

continuità dei collegamenti nazionali

Il quadro normativo: la franchigia nei servizi essenziali

Il concetto di “franchigia” è previsto dalla disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Si tratta di periodi nei quali, per tutelare diritti fondamentali come la mobilità, non è consentito proclamare scioperi in determinati settori.

Nel caso del ponte del 1° maggio, la franchigia copre un arco temporale particolarmente ampio proprio per evitare disagi durante una fase di elevato traffico.

Impatto dello sciopero: cosa cambia per i passeggeri

Alla luce del provvedimento della Commissione, lo sciopero generale 1° maggio 2026 avrà un impatto limitato sul sistema dei trasporti.

In particolare:

non sono previsti blocchi nel trasporto aereo

non sono previste interruzioni nel trasporto ferroviario

L’effetto complessivo sarà quindi contenuto, almeno per quanto riguarda la mobilità a lunga percorrenza.

Lo sciopero generale 1° maggio 2026, pur coinvolgendo diversi settori del lavoro pubblico e privato, non interesserà aerei e treni. La decisione deriva direttamente dall’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi, che ha applicato le norme sulle franchigie nei servizi essenziali.

Per chi viaggia i principali collegamenti resteranno operativi, garantendo continuità negli spostamenti durante il ponte festivo.

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