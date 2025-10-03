SCIOPERI

Ecco cosa sta succedendo: varchi presidiati, attività ferme e code di camion agli accessi dello scalo

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, colpisce anche trasporti e logistica. Uno dei punti critici è il porto di Livorno, dove i manifestanti presidiano gli accessi.

Il traffico commerciale in entrata e uscita è completamente bloccato e centinaia di camion e mezzi pesanti restano fermi in code chilometriche, soprattutto nel tratto tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci.

Sciopero e blocco mezzi pesanti al porto di Livorno

Lo sciopero del 3 ottobre è proclamato dai sindacati di base in solidarietà con Gaza dopo l’assalto alla Global Sumud Flotilla. In tutta Italia si registrano cortei e presidi, e il porto di Livorno diventa il simbolo della protesta.

I manifestanti bloccano i varchi, in particolare il varco Zara, dove transenne e barricate impediscono il passaggio dei camion e dei tir diretti ai traghetti.

Il blocco del porto dimostra come lo sciopero colpisca direttamente la logistica e l’autotrasporto, fermando merci e viabilità.

Camion e tir bloccati: lunghe code al porto di Livorno

Dalle prime ore del mattino, a causa dello sciopero, lunghe file di camion e tir si formano agli ingressi del porto di Livorno. I mezzi pesanti restano intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci, senza possibilità di avanzare.

Già dalle 6 del mattino i camionisti si trovano fermi in code interminabili che peggiorano con il passare delle ore.

Impatto sulla logistica

Il porto di Livorno è uno dei principali hub marittimi italiani. Lo sciopero e i blocchi di oggi rendono impossibile qualsiasi attività di carico e scarico, con ripercussioni immediate sull’autotrasporto e sulla logistica nazionale.

Le code di camion e mezzi pesanti provocano ritardi nelle spedizioni, rallentamenti per i traghetti e traffico congestionato nelle arterie cittadine.

