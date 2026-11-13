SCIOPERI

Corse a rischio e possibili disagi per autobus e Marconi Express

Sciopero bus Tper Bologna venerdì 20 novembre 2026: si annuncia una giornata complicata per chi si sposta in città e nell’area metropolitana. Autobus e corriere potrebbero fermarsi per diverse ore, con ripercussioni soprattutto sugli spostamenti di metà giornata e della sera.

Ecco quando il servizio sarà garantito e quali partenze controllare prima di uscire.

Sciopero bus Tper Bologna: le fasce orarie a rischio

La protesta rientra nello sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL per tutti i settori pubblici e privati. Secondo la comunicazione Tper, il personale viaggiante potrà astenersi dal lavoro dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio.

In questi intervalli le corse urbane, suburbane ed extraurbane non sono garantite. Questo non significa che ogni autobus resterà fermo: la circolazione dipenderà dall’adesione dei lavoratori.

Possibili quindi attese più lunghe, partenze saltate e difficoltà nei collegamenti tra Bologna e i comuni vicini, anche nelle tratte più frequentate.

Quali autobus circolano: attenzione agli orari di partenza

Le fasce di garanzia coprono l’inizio del servizio fino alle 8.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. C’è però un dettaglio decisivo: nel bacino bolognese Tper garantisce le corse in partenza dai capolinea entro le 8.15 al mattino ed entro le 19.15 alla sera, sia verso il centro sia verso la periferia.

Chi deve raggiungere scuola, lavoro o una visita prenotata farebbe bene a verificare l’orario di partenza dal capolinea, non soltanto quello previsto alla propria fermata.

Sciopero bus Tper Bologna: coinvolti anche Imola e Ferrara

A Imola sono garantite le corse complete che partono dalla stazione ferroviaria o dall’autostazione entro le 8.20 e le 19.20. A Ferrara, compreso il servizio Taxibus, valgono invece le partenze dai capolinea centrali, intermedi e periferici fino alle 8.15 e alle 19.15.

Marconi Express e aggiornamenti: cosa sapere

L’agitazione interessa anche il personale del Marconi Express, il collegamento con l’aeroporto di Bologna: il servizio potrebbe non essere garantito nell’intera giornata.

La prudenza è particolarmente importante per chi viaggia dopo cena, quando non è prevista una nuova fascia protetta.

Per informazioni Tper indica il numero 051 290290, con almeno un operatore disponibile durante lo sciopero. Prima di mettersi in viaggio conviene controllare gli aggiornamenti aziendali e valutare un’alternativa, soprattutto per gli appuntamenti con orario fisso.