Sciopero autotrasportatori in Sicilia dal 14 al 18 aprile 2026
Cinque giorni di protesta con impatti sulla logistica e sulla distribuzione
Scatterà il 14 aprile lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia. Il fermo durerà cinque giorni e coinvolgerà l’intero comparto logistico dell’isola.
La mobilitazione, annunciata dal Comitato Trasportatori Siciliani, andrà avanti fino al 18 aprile. Si tratta della protesta prevista per aprile 2026 in Sicilia, con presidi nei principali porti.
Durante il fermo si prevedono rallentamenti nelle operazioni di carico e scarico. Si prevedono anche disagi nella distribuzione delle merci.
La decisione è stata presa al termine dell’assemblea del 19 marzo, convocata per fare il punto sulle criticità del settore.
Sciopero autotrasportatori Sicilia aprile 2026: le date del fermo
Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia è previsto per aprile 2026. Inizierà alle 00:01 del 14 aprile e si concluderà alle 24:00 del 18 aprile.
Durante i cinque giorni di protesta ci saranno manifestazioni nei principali porti dell’isola. Si tratta di scali fondamentali per i collegamenti con il resto del Paese.
Per questo sono possibili rallentamenti nelle attività logistiche. Non si escludono ritardi nelle consegne.
Le ragioni dello sciopero autotrasportatori Sicilia aprile 2026
Alla base dello sciopero autotrasportatori Sicilia aprile 2026 vi sono diverse criticità segnalate dal Comitato Trasportatori Siciliani.
Tra i principali nodi c’è il Sea Modal Shift, misura ritenuta essenziale per compensare i costi del trasporto via mare. Gli operatori chiedono chiarimenti sulle tempistiche dei pagamenti e sui criteri utilizzati per il calcolo dei contributi.
Un altro tema riguarda il sistema ETS, i cui costi vengono trasferiti lungo la filiera del trasporto. Secondo il CTS manca trasparenza sull’utilizzo delle risorse, attualmente versate dagli armatori al Ministero dell’Ambiente.
ETS2 e aumento dei costi per il settore
Ulteriore preoccupazione riguarda l’introduzione dell’ETS2 a partire dal 2028. Secondo quanto emerso da fonti giornalistiche, la misura potrebbe avere un impatto rilevante sui bilanci delle imprese di autotrasporto.
Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni competenti. Per questo motivo cresce l’incertezza tra gli operatori del settore.
Carburante e traghetti: le criticità per la Sicilia
Tra le cause dello sciopero autotrasportatori Sicilia aprile 2026 rientra anche l’aumento del costo del carburante, aggravato dagli attuali scenari internazionali. Questo incremento si riflette direttamente sulle tariffe dei traghetti da e per la Sicilia.
Le imprese insulari risultano tra le più penalizzate. Nonostante l’intervento del Governo con il decreto legge 33/2026 sul gasolio, il CTS sottolinea come non siano state adottate misure sui costi degli imbarchi.
I possibili disagi nei trasporti
Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia potrebbe causare rallentamenti nei porti e ritardi nelle consegne.
I presidi annunciati negli scali marittimi rappresentano un elemento centrale della protesta e potrebbero incidere sull’intera filiera logistica, con effetti anche sulla distribuzione.
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