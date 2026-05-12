SCIOPERI

Orari, fasce garantite, servizi a rischio e possibili disagi per bus e Marconi Express

Lunedì 18 maggio 2026 autobus e corriere Tper potrebbero fermarsi a Bologna, Ferrara e Imola per lo sciopero nazionale proclamato da USB.

I disagi interesseranno il trasporto pubblico locale per buona parte della giornata. Saranno però rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa sul diritto di sciopero.

Fuori dagli orari garantiti, alcune corse urbane ed extraurbane potrebbero saltare oppure subire variazioni. A rischio anche il servizio del Marconi Express tra la stazione Centrale e l’aeroporto di Bologna.

Sciopero autobus Tper Bologna 18 maggio 2026: gli orari

Lo sciopero autobus del 18 maggio 2026 riguarderà il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper nei bacini di Bologna e Ferrara.

Lo sciopero autobus Tper a Bologna del 18 maggio 2026 sarà attivo in due momenti della giornata.

La prima fascia andrà dalle 8:30 alle 16:30.

La seconda inizierà alle 19:30 e proseguirà fino al termine del servizio serale.

Negli orari interessati dalla protesta potrebbero quindi fermarsi autobus urbani, suburbani ed extraurbani. Le corse saranno invece regolari nelle fasce di garanzia previste dalla normativa vigente.

Fasce garantite per autobus e corriere a Bologna

Per limitare i disagi durante lo sciopero autobus, Tper garantirà alcune corse nelle prime ore del mattino e della sera.

Nel bacino di Bologna saranno assicurate esclusivamente:

le corse con partenza dal capolinea fino alle ore 8:15

le corse con partenza fino alle ore 19:15

Dopo questi orari potrebbero verificarsi cancellazioni improvvise o interruzioni del servizio.

Chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico è invitato a programmare gli spostamenti in anticipo.

Marconi Express a rischio durante lo sciopero autobus

La giornata di protesta potrebbe avere effetti anche sul Marconi Express, il collegamento tra la stazione di Bologna Centrale e l’aeroporto Marconi.

Il servizio, infatti, potrebbe subire stop o variazioni per tutta la giornata di lunedì 18 maggio 2026 a causa dello sciopero autobus proclamato a livello nazionale.

I passeggeri diretti in aeroporto dovrebbero quindi valutare mezzi alternativi e controllare eventuali aggiornamenti prima della partenza.

Linee urbane Imola: corse garantite

Per quanto riguarda Imola, durante lo sciopero autobus saranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria o dall’autostazione:

fino alle ore 8:20 del mattino

del mattino fino alle ore 19:20 della sera

Al di fuori delle fasce protette il servizio potrebbe subire modifiche o sospensioni.

Sciopero autobus Ferrara: servizi non garantiti

Anche Ferrara sarà interessata dallo sciopero autobus Tper del 18 maggio 2026.

Per i servizi urbani, extraurbani e Taxibus saranno garantite solamente le corse con partenza dai capolinea periferici, centrali e intermedi entro:

le ore 8:15

le ore 19:15

Nelle restanti fasce orarie il servizio potrebbe non essere regolare.

Call center Tper attivo durante lo sciopero

Durante lo sciopero autobus resterà comunque operativo il call center Tper al numero 051-290290, dove sarà presente un operatore per fornire assistenza e informazioni agli utenti.

Sciopero generale USB: le motivazioni

Lo sciopero autobus del 18 maggio 2026 rientra nello sciopero generale nazionale proclamato dall’organizzazione sindacale USB e coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.

Nel settore del trasporto pubblico locale saranno comunque rispettate le fasce minime di garanzia previste dalla normativa vigente.

Consigli utili per chi deve viaggiare

Per ridurre i disagi causati dallo sciopero autobus del 18 maggio 2026 è consigliabile:

utilizzare i mezzi nelle fasce garantite

verificare aggiornamenti in tempo reale

partire con anticipo

valutare trasporti alternativi per raggiungere aeroporto e stazioni

Tper ha inoltre comunicato che adotterà tutte le misure organizzative necessarie per garantire il più rapido ripristino del servizio al termine dello sciopero.

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