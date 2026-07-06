SCIOPERI

Mezzi garantiti e fasce in cui il servizio AMTS sarà regolare

Per lunedì 6 luglio 2026 è stato proclamato uno sciopero autobus di 24 ore che interesserà il servizio AMTS di Catania. La protesta è stata indetta dalle segreterie provinciali di Fit Cisl, Filt Cgil, Uil Trasporti e Faisa Cisal e potrà causare cancellazioni, ritardi e variazioni sull’intera rete gestita dall’azienda.

L’astensione del personale viaggiante interesserà in particolare due fasce orarie: dalle 10:30 alle 18:00 e dalle 21:00 fino alla conclusione del servizio.

Sciopero autobus Catania 6 luglio: orari

Lo sciopero autobus a Catania è previsto per l’intera giornata di lunedì 6 luglio 2026. Il servizio, però, non sarà sospeso per tutta la giornata, perché sono previste alcune fasce di garanzia durante le quali i mezzi circoleranno regolarmente.

L’astensione dal lavoro riguarderà il personale viaggiante nelle seguenti fasce:

dalle 10:30 alle 18:00 ;

; dalle 21:00 fino alla fine del servizio.

In questi orari, gli autobus AMTS potrebbero subire ritardi, cancellazioni o variazioni.

Autobus garantiti durante lo sciopero a Catania

Durante lo sciopero autobus, saranno garantite le fasce orarie di servizio minimo. I mezzi AMTS di Catania circoleranno regolarmente:

dalle 06:30 alle 09:30 ;

; dalle 18:00 alle 21:00.

Al di fuori di queste fasce, il servizio potrebbe non essere regolare e i passeggeri sono invitati a organizzarsi con anticipo.

Possibili disagi per gli utenti a Catania

Lo sciopero autobus del 6 luglio potrebbe avere conseguenze sulla mobilità urbana a Catania. I disagi potranno riguardare corse cancellate, ritardi o modifiche alla normale programmazione del servizio.

Chi deve spostarsi in città nella giornata dello sciopero dovrebbe verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio, soprattutto se lo spostamento è previsto nelle fasce non garantite.

Dove controllare gli aggiornamenti

Per seguire l’evoluzione dello sciopero autobus, AMTS invita i cittadini a consultare il sito ufficiale www.amt.ct.it e i canali social aziendali, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti in tempo reale sul servizio a Catania.

Prima di raggiungere la fermata, è consigliabile controllare le comunicazioni ufficiali per verificare possibili variazioni alla circolazione.

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