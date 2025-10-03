SCIOPERI

Orari mezzi garantiti per Bologna, Ferrara e Imola durante la giornata di sciopero

Lo sciopero autobus Bologna Tper del 3 ottobre 2025 causerà gravi disagi alla mobilità urbana ed extraurbana. L’agitazione, proclamata dai sindacati CGIL, CUB, SGB e USB, rientra nello sciopero generale nazionale di 24 ore e coinvolgerà autobus, filobus, corriere e persino il collegamento del Marconi Express.

Vediamo nel dettaglio gli orari dei mezzi garantiti durante lo sciopero autobus Tper.

Sciopero autobus Bologna Tper: fasce orarie garantite

Durante lo sciopero autobus Bologna Tper del 3 ottobre 2025 i servizi saranno garantiti solo nelle seguenti fasce:

Corse in partenza fino alle 8.15 del mattino .

. Corse in partenza fino alle 19.15 della sera.

Lo sciopero si svolgerà invece nelle seguenti finestre:

Dalle 8.30 alle 16.30 .

. Dalle 19.30 a fine servizio.

In questi orari i mezzi Tper non saranno assicurati.

Sciopero autobus Bologna Tper: linee urbane e suburbane

A Bologna lo sciopero autobus Tper coinvolgerà tutte le linee urbane e suburbane. Saranno garantite esclusivamente le corse dai capolinea fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

Chi si sposta in città dovrà tenere conto che, durante lo sciopero autobus Tper, dopo queste fasce orarie i mezzi non circoleranno regolarmente.

Sciopero autobus Tper: linee urbane di Imola

Lo sciopero autobus Tper toccherà anche le linee urbane di Imola. Saranno assicurate tutte le corse complete in partenza da:

Stazione ferroviaria fino alle 8.20.

fino alle 8.20. Autostazione fino alle 19.20.

Oltre questi orari, i collegamenti non saranno garantiti.

Sciopero autobus Tper: orari garantiti a Ferrara

Lo sciopero autobus Tper interesserà anche il bacino di Ferrara. Saranno garantite solo le corse dai capolinea centrali, periferici e intermedi con partenza entro gli orari stabiliti:

Mattina: fino alle 8.15 .

. Sera: fino alle 19.15.

Anche il servizio Taxibus di Ferrara seguirà le stesse limitazioni dello sciopero autobus Tper.

Sciopero Bologna Marconi Express

Il personale del Marconi Express, la monorotaia che collega la stazione di Bologna all’aeroporto Marconi, parteciperà anch’esso allo sciopero.

Ciò significa che lo sciopero autobus potrebbe estendersi anche al collegamento ferroviario veloce, con possibili sospensioni per tutta la giornata.

Tper: assistenza ai viaggiatori

Durante lo sciopero autobus Bologna Tper sarà attivo il call center Tper al numero 051-290290, con la presenza di un operatore per fornire informazioni in tempo reale ai passeggeri.

Decisione della Commissione di garanzia scioperi

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha dichiarato lo sciopero del 3 ottobre illegittimo per violazione della normativa (Legge 146/90 sul preavviso).

Nonostante questo, la CGIL ha confermato l’adesione all’agitazione, mantenendo quindi attivo lo sciopero autobus Tper a Bologna.

